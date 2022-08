Anitta lanza su esperado álbum Deluxe Edition de su exitoso ‘Versions of Me’, con cinco nuevos temas y colaboraciones

Anitta sigue celebrando Anitta August (agosto de Anitta) con el lanzamiento del Deluxe Edition de su exitoso álbum Versions of Me a través de Warner Records. El álbum incluye los 15 temas originales del álbum Versions of Me, lanzado a principios de este año, junto con cinco temas nuevos con una alineación de estrellas como Missy Elliott, Maluma, A$AP Ferg, Nicky Jam, HARV, L7NNON, Maffio, MC Pedrinho, Pedro Sampaio y Dadju. Escúchalo Después de un mes de grandes lanzamientos, la superestrella brasileña del pop mundialsigue celebrando Anitta August (agosto de Anitta) con el lanzamiento del Deluxe Edition de su exitoso álbuma través de. El álbum incluye los 15 temas originales del álbum Versions of Me, lanzado a principios de este año, junto con cinco temas nuevos con una alineación de estrellas como. Escúchalo AQUÍ

Rolling Stone proclamó «Lobby» como «un momento importante» y «elegante y optimista». PAPER lo llamó «una pista de música house sensual y brillante» y The FADER lo declaró«un gusano de oído optimista que promueve las alegrías de la sensualidad». El nuevo sencillo también recibió elogios de Pitchfork, Complex, Billboard, W Magazine y más. Anitta empezó a anunciar el álbum deluxe a principios de agosto en las redes sociales, con mucha fanfarria y entusiasmo. Preparando la llegada del álbum deluxe, la estrella del pop mundial presentó un nuevo vídeo musical cada semana de agosto, empezando por el candente vídeo «Gata» , seguido por el sensual «El Que Espera» con Maluma. La semana pasada, Anitta lanzó el muy anticipado video de «Lobby» con Missy Elliott.proclamó «Lobby» como «un momento importante» y «elegante y optimista».lo llamó «una pista de música house sensual y brillante» ylo declaró«un gusano de oído optimista que promueve las alegrías de la sensualidad». El nuevo sencillo también recibió elogios dey más.

El álbum deluxe llega en un momento emocionante para Anitta, ya que se prepara para su actuación inaugural en el escenario de los MTV Video Music Awards este domingo, donde hará su debut en la transmisión de los VMA. Además, está nominada en los VMA de este año en la categoría de«Mejor Latino»por«Envolver», una nominación histórica ya que Anitta es «la primera brasileña en ser nominada para un proyecto en solitario en la historia de los VMA». La ceremonia será transmitida en vivo desde el Prudential Center en Newark, NJ a las 8PM ET el 28 de agosto.

Para continuar haciendo historia, recientemente obtuvo un récord mundial Guinness como la primera artista latina en solitario en alcanzar el número 1 en Spotify a nivel mundial.

En abril, Anitta lanzó Versions of Me para recibir elogios de Rolling Stone, Billboard, The New York Times, NME y más. El álbum de 15 canciones fue lanzado en español, inglés y portugués y tiene el récord de mayor producción semanal para un artista brasileño en Spotify, con más de 40 millones de reproducciones. Tras el lanzamiento del álbum, Anitta actuó en Coachella, donde, como proclamó Variety, «asombró» al público con un set de 45 minutos que presentaba una «alucinante mezcla de géneros, resaltando la música brasileña y latina que la elevó al estrellato».