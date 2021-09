Amazon Prime Video presenta el trailer oficial del documental My name is Pauli Murray

Quince años antes de que Rosa Parks se negara a ceder su asiento en el autobús y una década antes de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocara la legislación de separados pero iguales, Pauli Murray ya estaba involucrada de lleno en la lucha por la justicia social.

Abogada pionera, activista, sacerdotisa y dedicada a la memoria, Murray dió forma a litigios históricos -y a la sensibilización- en torno a la equidad racial y de género. Como joven afroamericana criada en el sur segregado -que también luchaba con nociones más amplias de identidad de género- Pauli comprendió lo que era existir más allá de las categorías y normas culturales hasta entonces aceptadas. Tanto la trayectoria personal de Pauli, como su incansable defensa configuraron algunas de las mayores cuestiones de trascendencia política de nuestro tiempo. Contado en gran parte con las propias palabras de Pauli, My name is Pauli Murray es un relato sincero de ese viaje único y extraordinario.

My name is Pauli Murray está dirigida por Betsy West y Julie Cohen; y producida por Talleah Bridges McMahon.