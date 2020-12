Amazon desvela el tráiler de la tercera temporada de ‘American Gods’, que llega el 11 de enero

Amazon Prime Video ha desvelado el tráiler y póster oficial de la tercera temporada de la mítica serie Amazon Original, American Gods, que se estrenará en Prime Video en todo el mundo, a excepción de Estados Unidos, el lunes 11 de enero.

American Gods es la historia épica de una guerra inevitable entre los antiguos dioses de la mitología y los nuevos dioses de la tecnología. Ricky Whittle interpreta al ex convicto Sombra Moon, un hombre al servicio del misterioso Sr. Miércoles, interpretado por Ian McShane, para no solo descubrir que su carismático pero poco fiable jefe es en realidad el emblemático dios nórdico Odín, sino que también es… el padre de Sombra. En la tercera temporada, Sombra rechaza este aparente destino y se instala en la idílica y nevada ciudad de Lakeside en Wisconsin para emprender su propio camino, guiado por los dioses de sus antepasados negros, los Orishas. Sin embargo, pronto descubrirá que las aguas tranquilas de esta ciudad son profundas, oscuras y sangrientas, y que no puedes rechazar ser un dios de forma tan sencilla. La única elección, y una que tendrás que hacer, es elegir qué tipo de dios vas a ser.

American Gods también está protagonizada por Crispin Glover en el papel de Sr. Mundo, Demore Barnes como Sr. Ibis, Devery Jacobs como Sam Black Crow, Blythe Danner como Demeter, Marilyn Manson como Johan Wengren, Julia Sweeney como Hinzelman, Iwan Rheon como Liam Doyle, Danny Trejo como Sr. Mundo, Peter Stormare como Czernobog, Denis O’Hare como Tyr, Lela Loren como Marguerite, Dominique Jackson como Sr. Mundo, Wale como Chango, Herizen Guardiola como Oshun y Eric Johnson como Chad Mulligan.

American Gods está producido por Fremantle con el productor ejecutivo Charles H. Eglee participando como showrunner, junto a los productores ejecutivos Neil Gaiman, Anne Kenney, Damian Kindler, David Paul Francis, Mark Tinker, Ian McShane, Craig Cegielski, Stefanie Berk; y Lisa Kussner como co-productora ejecutiva.