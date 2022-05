Alice Wonder, L.A y El Drogas, protagonistas de las Estaciones Sonoras de invierno

Estaciones Sonoras ya está aquí y llega repleto de conciertos y cine para toda la familia durante todo el mes de febrero. El festival de música navarro dará su pistoletazo de salida el próximo fin de semana con su edición de invierno, desde el Auditorio de Cascante. Será la primera de las cuatro ediciones que el festival, dirigido por Anselmo Pinilla, con la colaboración de Gobierno de Navarra, Fundación La Caixa, Fundación Caja Navarra, y el Ayuntamiento de Cascante, realizará en 2022.

La programación comenzará el próximo sábado 19 de febrero con el concierto de Alice Wonder. Con tan solo 23 años, la artista y compositora ha irrumpido con fuerza en la escena musical y en plataformas como Spotify donde sus temas acumulan millones de reproducciones. De la mano de su productor Ángel Luján (Vetusta Morla, Xoel López), y con el siempre presente y cósmico Martí Perarnau (Mucho, The Sunday Drivers) y el ecléctico y experimental productor de rap y electrónica David Unison a las baterías (The Cabriolets…) Alice Wonder, llega a los escenarios cascantinos con fuerza, transitando el indie, la electrónica, el folk, o el soul en un ecléctico abanico musical para presentar su álbum debut Firekid en formato acústico.

Además, el sábado 20 se proyectará el cortometraje «Second Line», a precio reducido, donde las palabras fallan, la música habla», dirigido por Andrés Salaberri. El corto, que ha participado en numerosos festivales de todo el mundo, cuenta la historia de la visita de la Broken Brothers Brass Band al colegio público de educación especial Andrés Muñoz Garde, en Pamplona. y de cómo a través de su interacción con los trabajadores, los voluntarios e incluso los beneficiarios, se da a conocer el trabajo que allí se hace, el universo que ahí se esconde.

Por otra parte, el último fin de semana de febrero, Estaciones Sonoras, dará la bienvenida a L.A en su gira Songs&Stories, el viernes 25 de febrero. El proyecto de Luis Albert Segura llega a Cascante tras recorrer escenarios de todo el mundo, grabar discos con compañías internacionales como Universal o Sony Music, compartir giras y abrir conciertos de artistas como Arcade Fire, Foo Fighters, MUSE, Placebo, Band of Horses o Franz Ferdinand, entre otros, pasar por festivales del prestigio de Reading and Leeds (UK), Corona Capital (México), South By Southwest (USA), Mad Cool, Bilbao BBK Live o Sonorama Ribera, entre muchos otros o incluso poner la banda sonora de spots y películas como ‘Stop de Clocks’ en la película ‘A tres metros sobre el cielo’. Tras su primer trabajo en castellano, Amenaza Tormenta (Sony Music), presentará en Cascante su último trabajo, Evergreen Oak en formato acústico.

Además, el sábado 26 de febrero, Enrique Villarreal ‘El Drogas’ llegará a la localidad navarra para presentar su último y más íntimo proyecto literario musical: su libro ‘189 escritos con una mano enferma’, un cuidado volumen que incluye ‘El largo sueño de una polilla’, disco en versión CD que presentará también en formato acústico desde el auditorio cascantino.

«El largo sueño de una polilla» supone otro paso adelante en su carrera, la de un artista en la búsqueda constante de nuevas fórmulas para transmitir y emocionar, que nunca deja de mirar hacia adelante. Un trabajo conceptual que incluye además de un libro de poemas, ocho canciones en un formato más desnudo que el habitual que une la sensibilidad de un poeta de voz rasgada que gusta de estrujar las palabras hasta el límite, que no esconde sus obsesiones y que incluso juega con algunas de las fuentes de las que bebe (engastes) para adornar su universo.

«Akustic Fraktion», es una gira íntima, acústica, que ahonda en la personalidad de este músico cuyo repertorio abarcará desde algunas nuevas canciones hasta clásicos de toda la carrera del artista.

La edición concluirá el domingo 27 de febrero también en el Auditorio Centro Cultural Avenida con una jornada dedicada al cine familiar a precio reducido con las proyecciones de las películas «Canta» y «Dreamgirls». Además, coincidiendo con el Día del Padre, el 19 de marzo se programará la obra de teatro infantil El Pincel Mágico» cerrando las actividades de la primera edición de 2022.

Habrá que esperar hasta la primavera para disfrutar de la siguiente edición de Estaciones Sonoras. Desde la organización se acaban de confirmar nuevos conciertos para el 9 y 10 de abril: Sebastián Pitré, presentando su «Concierto Nómade, un viaje alrededor del mundo a través de la música», así como el concierto de Jazzy Leap&Jazzy Leap Band presentando «Hosanna Kirk Franklin y clásicos del Gospel».

Será el preludio de una edición que durante el mes de mayo ofrecerá un amplio abanico de conciertos como los de Mikel Erentxun, Brian Fallon, La M.O.D.A, Mujeres, Shego, Alberto &García, Jesse Malin y Chris Farren, Ginebras, Karavana, Niña Polaca o Virgina Diaz.