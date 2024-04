Alice celebra la música de Franco Battiato en su primera actuación en España

La cantante italiana Alice recuerda y homenajea a Franco Battiato en el concierto de su gira Eri con me, que la trae por primera vez a España en una cita única que acogerá Teatros del Canal (Sala Roja) el 28 de abril, y que cuenta con la participación del Instituto Italiano de Cultura. Ambos intérpretes, figuras de la música italiana de las últimas décadas, colaboraron en diversos momentos a lo largo del tiempo, como en su participación conjunta en el Festival de Eurovisión de 1984.

En su concierto en Madrid, Alice vuelve de nuevo a ser instrumento de la música del italiano y de lo que ha transmitido desde que establecieron su complicidad artística en 1980 con el sencillo Il vento caldo dell’estate y el álbum Capo Nord.

La cantante estará acompañada en la Sala Roja de Teatros del Canal por Chiara Trentin, cello, y Carlo Guaitoli, pianista, director y colaborador especial del propio Battiato durante más de veinte años.

Alice interpretó por primera vez canciones de Battiato no escritas para ella en 1985 con Gioielli rubati. En 2003 lanzó Viaggio in Italia, un álbum de versiones dedicado a grandes autores italianos; entre ellos Battiato con dos de sus temas.

En sus siguientes conciertos fue incluyendo más canciones del músico italiano, algunas de las cuales grabó en discos como Samsara (el tema Eri con me) de 2012, y Weekend (Veleni) de 2014.

En 2016 también llegó la oportunidad de realizar la larga y extraordinaria gira Battiato and Alice y cuatro años después, poco antes de la muerte del músico, ella volvió de gira con Alice canta Battiato, aún en curso. Numerosos conjuntos musicales participaron en esta gira, en particular la Filarmónica de Solistas de Italia. Con esta formación la cantante italiana grabó en estudio Eri con me, que contiene 16 canciones de Battiato.

Reconocida como una de las más grandes cantautoras italianas, con su inconfundible tono y elegancia en el escenario, Alice ha colaborado a lo largo de su dilatada carrera con artistas italianos como Luca Carboni, Paolo Fresu, Ron, artistas internacionales como Danny Thompson, Jakko Jakszyk, Richard Barbieri y Trey Gunne, hasta colaboraciones más recientes con Tiziano Ferro y Francesca Michielin.

En 1981 ganó el Festival de San Remo con Per Elisay en 1985 el Premio Tenco a la Mejor Intérprete Femenina con Gioielli Rubati, entre otros muchos reconocimientos.

Su último álbum de estudio (de temas inéditos y covers) es Weekend, publicado en 2014 por su propia compañía, Arecibo Edizioni Musicali. En 2018 regresó al Festival de San Remo, donde interpretó la canción inédita de Lucio Dalla Almeno pensami. Y en 2020 recibió el Premio Tenco por su extraordinaria trayectoria.