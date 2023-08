Aitana Sánchez Gijón, Juanjo Puigcorbé, Gonzalo de Castro o Silvia Marsó, en la nueva temporada del Teatro Pavón

El estreno en España de uno de los grandes éxitos de la escena de Broadway en los últimos años, Hechos y faltas, abre hoy la nueva temporada del Teatro Pavón. Una temporada fundamentalmente teatral, pero que apuesta también por la música, la ópera, la danza, el circo y el cine, con una oferta imbatible que quiere llegar a todos los públicos. «El Teatro Pavón se adentra en una nueva etapa que destila creatividad y pasión y, sobre todo, un compromiso profundo con nuestro público y con el arte en su forma más pura y diversa», destaca su directora, Esther Bravo.

Además del estreno de Hechos y faltas, el Pavón estrenará la comedia Roca negra , protagonizada por Juanjo Puigcorbé, y La madre , de uno de los principales dramaturgos europeos del momento, Florian Zeller, con Aitana Sánchez Gijón. El coliseo madrileño recuperará éxitos populares de la cartelera como La importancia de llamarse Ernesto , con Silvia Marsó y Pablo Rivero, y Con lo bien que estábamos .

Y en su espacio de la Sala Ambigú, un lugar con programación propia, diferente, musical y teatral de pequeño formato, el Pavón rescatará obras de gran éxito en la temporada anterior como Gema o Quieto todo el mundo.

Hechos y faltas viene precedido de su repercusión en Broadway, Francia o Argentina. Esta adaptación teatral del libro What Happens There, una historia hilarante sobre los límites que separan la libertad narrativa de la ficción, está protagonizada por Ángeles Martín, Antonio Dechent y Juan Grandinetti. La adaptación y dirección las firma Bernabé Rico.

Partiendo de un caso real, Hechos y faltas sintetiza el debate entre realidad y autenticidad, entre los hechos y la falta de precisión, «combinando magistralmente», según Bernabé Rico, «inteligencia, comedia y actualidad». En la obra, un becario de una gran revista verifica la crónica que una de las estrellas del periodismo ha escrito sobre la tasa de suicidios en Las Vegas. Enseguida averiguará que gran parte de los datos que aporta el cronista se los ha inventado. El montaje permanecerá en cartel hasta el 8 de octubre.

Durante septiembre, el Pavón volverá a programar durante tres días (del 15 al 17) uno de sus éxitos de la pasada temporada, Entrevista con mi hija Mari, escrita, dirigida y protagonizada por Antonia San Juan. Este mismo mes, a partir del 22, arranca en el teatro madrileño la quinta temporada en Madrid de la comedia musical y gamberra No me toques el cuento, que se representará todos los viernes hasta junio de 2024.

Olivia Lara, Masi Rodríguez, Carmen Calle e Isabel Morán muestran la cara B de las princesas de cuento más famosas (Blancanieves, Cenicienta, Bella y Aurora). En escena, los personajes cuentan qué ha sido de sus vidas tras el aparente final feliz de los cuentos, unas vidas de traumas y complejos, una versión nada idealizada de esas princesas, eso sí, contada con mucho humor.