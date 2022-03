Ainhoa Arteta regresa a los escenarios reivindicando el protagonismo de los más veteranos

La soprano vasca Ainhoa Arteta regresa el domingo 27 de febrero a los escenarios españoles y lo hace en uno de sus lugares favoritos, el Teatro de la Zarzuela de Madrid donde ha cosechado algunos de sus muchos triunfos. Lo hará en un recital de lujo junto al tenor mexicano y gran amigo suyo Ramón Vargas. «Lo somos todo, grandes amigos, hermanos, confidentes… amantes no, pero todo lo demás sí», confiesa con una gran sonrisa Ainhoa. La gala, para la que no hay entradas desde hace días, será a las 20:00 y estará centrada en música latina.

Tras unos meses complicados que la han mantenido forzosamente alejada del público, y en los que estuvo al borde de la muerte, como ella misma ha recordado, la soprano Ainhoa Arteta ha elegido para su regreso, el Teatro de la Zarzuela, que considera su casa, y ha querido compartir el que seguramente será uno de los momentos más emocionantes de su vida con otro grande de la lírica, con un amigo del alma: el tenor mexicano Ramón Vargas, y el pianista Javier Carmena.

Arteta, que también comentó en Rueda de Prensa que tras casi 40 años dedicados a la música puede elegir qué, dónde y cuando actuar, reivindicó el protagonismo de los cantantes veteranos que muchas veces se ven relegados por edad o por el físico, frente a otros más jóvenes pero con menos experiencia. «Muchos de nosotros», añade Ramón Varga, «estamos 8, 10 o más horas muchos días ensayando y tratando de que todo salga bien cuando cantamos, es un trabajo muy duro, especialmente para las mujeres, y eso no siempre se sabe y se reconoce. Al hombre se le perdona más que tenga que estar ausente, que deba viajar, pero las mujeres tienen que cuidar, además, su pareja, su casa……Y los hijos» añade Ainhoa.

Ainhoa Arteta, a una pregunta de un periodista de Europa Press sobre el «egocentrismo» y el «ecocentrismo» comentó: «Hemos tenido el gran ejemplo con la Covid, nos ha dado una buena lección a todos: aquí nadie está a salvo de nada y eso es una buena lección para el egocentrismo. Y ahora estamos teniendo por desgracia otra historia, con este conflicto bélico abierto que acaba de comenzar. Con el egocentrismo se va a muy poco sitios y con el ecocentrismo, que estemos todos unidos, podemos alcanzar metas mejores para el bien común».

«Yo he estado a punto de morir, o sea que ya no es una cuestión de perder la voz, es que casi me muero. Ya estar aquí para mí es un regalo, y encima estar cantando pues es un regalo mayor, cuando había posibilidades de que no pudiera volver a cantar», ha manifestado. Por su parte Ramón Vargas añadió que «Arteta es una triunfadora, el verdadero éxito se nota cuando uno cae y se vuelve a levantar, cuando uno se repone ante la adversidad y eso es lo que ha hecho Ainhoa».

Un programa latino

La soprano vasca inició su carrera como cantante tras ganar el concurso Operalia creado y dirigido desde hace casi 30 años por Plácido Domingo, gran amigo de Ainhoa con la que cantó en su apoteósico regreso al Auditorio Nacional de Música de Madrid el pasado 9 de junio en la Gala benéfica a favor de Cruz Roja, que organizó Fundación Excelentia, y ha cantado en los grandes templos de la ópera como el Metropolitan Opera House, Carnegie Hall, Covent Garden, Bayerische Staatsoper, Óperas de Washington DC, Houston, San Francisco, Teatro San Carlos, Arena di Verona o la Deutsche Oper Berlin y ha interpretado los papeles femeninos protagonistas en obras como Cyrano de Bergerac, La bohème, Turandot, Carmen, Don Carlo, Don Giovanni, Falstaff, Manon Lescaut o Tosca entre otros; sin embrago para su reaparición en los escenarios madrileños ha elegido música española y latina.

En el programa se rinde cuatro homenajes: Uno a Hispanoamérica y a la canción italiana, otro a su tierra vasca, otro a su queridísimo amigo, recientemente fallecido, Antón García Abril y el último a la canción popular española, con autores que van desde Agustín Lara y Manuel de Falla a Félix Lavilla, Pietro Mascagni o Armando Manzanero. «Es un programa exigente, elegante y, a la vez, cómodo de escuchar, que no es fácil conseguir las tres cosas», ha subrayado.

La Zarzuela, Patrimonio de la Humanidad

También surgió en la Rueda de Prensa el proyecto ya presentado al actual ministro de Cultura, Miquel Iceta, para que la zarzuela sea reconocida como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, como ya lo son el tango, la música de mariachis o el fado, una idea en la que también colabora Plácido Domingo, Ainhoa ha comentado «Tengo en proyecto reunirme con él en breve, tengo buenas vibras, buena relación. Los ministros de Cultura que hemos tenido saben todos ellos que estoy a disposición de poderles aportar mi consejo y mi labor», ha añadido. «Tengo una reunión con él próximamente, y confío en que estará interesado en saber y en valorar nuestro patrimonio histórico cultural y artístico». Por su parte Daniel Blanco, director del Teatro de la Zarzuela, confirmó que el proyecto no está parado ni guardado en un cajón, está encima de la mesa pero, como en el teatro, todo tiene su tiempo.