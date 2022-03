A tres días del lanzamiento de su nuevo disco, Ciudad Jara presenta ‘Si tú me Pidieras’, último adelanto de su nuevo disco

Un canto a la curiosidad y al riesgo a través de una particular ‘Alicia en el país de las maravillas’, así es ‘Si tú me pidieras‘, el último adelanto de ‘Cinema’, nuevo disco de Ciudad Jara que ve la luz este viernes, 4 de marzo. ‘Si tú me pidieras’, que ya está disponible en todas las Plataformas digitales, es un canto a la curiosidad y a «correr riesgos». A través de la figura de una metafórica Alicia en el país de las maravillas, Pablo Sánchez trata el anhelo de volver a vivir la vida a través de los ojos curiosos de «Alicia». Huir de estereotipos, arriesgar, vivir y disfrutar de la vida y de los caminos que la locura y la curiosidad nos pueden brindar. El videoclip ha sido dirigido por Último Pasillo (sello editorial y discográfico de la banda) y NYÀS y está protagonizado por la actriz valenciana, Belén Riquelme. ‘Si tú me pidieras’, es el último single con el que Pablo viaja hace una introspección artística a través de un viaje hacia su «cine familiar». El sello de identidad, letras con mucha carga lírica y alojadas dentro de un universo propio que esta vez gira entorno al cine. Con ‘CINEMA, Pablo Sánchez nos promete desvelar un nuevo mundo a través de diez nuevas canciones. El nuevo disco «CINEMA» se publicará este viernes, 4 de marzo, y cuenta con la con la producción de TatoJames y Santos&Fluren (productores de Izal, Love of Lesbian, Rigoberta Bandini…) y ha sido grabado en los estudios de CasaMurada y BlindRecords en Barcelona. Con ‘Si tú me pidieras’, ‘Adiós, ‘Cantantes’ y ‘Cerezas y Azahar’ han sido cuatro los aperitivos musicales con los que Pablo Sánchez ha ido presentando este segundo disco con el que regresará a los escenarios el próximo mes de abril. En directo el disco será presentado en festivales y salas de todo el país arrancando en Barcelona el 7 de abril y continuando con Zaragoza el 8 de abril, Guadalajara el 9 de abril, Farándula Fest (Alicante), SAN SAN Festival (Benicassim), Viña Rock (Villarrobledo), BBK ON Stage (Bilbao), Festival de les Arts (Valencia), Weekend Beach Festival (Torre del Mar, Cádiz), Sonorama Ribera (Aranda de Duero), Rabolagartija (Villena) o el Festival Mediterránea… Este 2022, Pablo Sánchez continuará con su carrera musical que comenzó hace más de una década y que transformó hace un par de años en un viraje de timón compositivo, dejando de ser el líder de una de las bandas más importantes de la última década del rock español como fue La Raíz, para construir una «Ciudad» de música en mitad de la nada. Pablo Sánchez se embarcaba así en un nuevo proyecto en solitario que dio sus frutos y, que después de dos años y giras pandémicas, el compositor se ha consolidado dentro de la música española con un estilo propio cada vez más reconocible. Música y mucha poesía para sentarse, Pablo nos invita a parar y disfrutar de cada instante de este segundo disco de Ciudad Jara, acompañarlo de forma pausada y sentida en estos tiempos en los que incluso la industria de la música camina demasiado deprisa.