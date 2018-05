Un acusado de yihadismo niega ser fiel al Estado Islámico: "Yo he hecho un juramento de lealtad al País Vasco"

Un acusado de adoctrinamiento y exaltación del terrorismo que ha sido juzgado este lunes en la Audiencia Nacional ha negado que sea leal al grupo Estado Islámico (también conocido como Daesh): "Yo he hecho un juramento de lealtad al País Vasco porque he trabajado allí 20 años".

Así lo ha manifestado el ciudadano argelino Samir Mahdjoub, quien se enfrenta a diez años de prisión por difundir presuntamente propaganda del Estado Islámico a través de las redes sociales. De hecho, en uno de sus dispositivos móviles tenía más de 8.000 imágenes sobre adoctrinamiento de futuros combatientes para instaurar el califato islámico.

La Fiscalía encuadra al acusado dentro de la unidad de propaganda de la organización terrorista y recoge en su escrito de acusación el abundante material violento difundido en sus perfiles de redes sociales como Facebook o Twitter, la mayoría de los cuales fueron bloqueados por su contenido radical.

Mahdjoub ha asegurado que esos perfiles que fueron bloqueados no eran suyos y que se encontraron archivos relacionados con el Estado Islámico o sus matanzas porque "cuando pasaba algo" buscaba en Internet al respecto. "A lo mejor algún vídeo que he buscado, pero adoctrinamiento y adiestramiento no. Yo trabajaba en la mayor central nuclear de Bilbao, no me hace falta adiestrarme", ha afirmado.

En cuanto a las numerosas imágenes halladas en sus teléfonos móviles, el acusado, de 45 años, ha explicado que compró los terminales "de segunda mano" y que, por tanto, no sabía lo que estaba instalado de antes.

"CASI MATAN" A SU PADRE EN LONDRES

El acusado, que ha dicho tener permiso de residencia en España, donde lleva viviendo dos décadas, se ha preguntado cómo va a "jurar lealtad a una gente que hace catástrofes en Europa, que casi matan" a su padre en Londres.

Su abogada le ha preguntado por las afirmaciones que hace la Policía acerca de que cuando se quedó sin trabajo llevó a cabo un proceso de radicalización a través de Internet, periodo en el que apenas salía de casa. En este sentido, Mahdjoub ha dicho que no es cierto y que "salía todos los días".

Sin embargo, una amiga suya que ha declarado como testigo en el juicio ha señalado que el acusado es una persona "muy casera", si bien ha asegurado que no ha percibido ningún cambio en él desde que le conoce y que cuando se producía un atentado siempre expresaba su rechazo indicando que "eso no estaba bien" y que "no lo mandaba el Corán".

COSTUMBRES "TOTALMENTE ESPAÑOLAS"

La amiga del acusado también ha resaltado que el acusado tiene unas costumbres "totalmente españolas" y que hace diez años que le conoce y que le ayudó mucho cuando estuvo enferma de cáncer.

Igualmente, la novia de Mahdjoub, con el que convivía aunque se veían dos veces por semana porque ella trabaja interna en una casa, ha afirmado que no ha notado ningún cambio en él en los últimos años y que es "una persona muy normal". Asimismo, ha apuntado que no le ha visto ver vídeos de corte yihadista.

Sin embargo, el instructor del atestado policial elaborado durante la investigación ha confirmado que se identificó al acusado como titular de los perfiles de Facebook y Twitter desde los que se puede comprobar que "sufrió un proceso de radicalización".

Además, ha remarcado que desde estos perfiles se publicaron diferentes enlaces a una "emisora oficial del Daesh" y a distintos blogs yihadistas, los cuales "no son fáciles de encontrar" y a los que sólo se puede entrar disponiendo de un nombre de usuario y una contraseña.

El juicio ha quedado visto para sentencia con el fiscal elevando a definitivas la pena de diez años de cárcel solicitada para Samir Mahdjoub y la abogada de éste pidiendo su libre absolución porque cree que no se ha podido demostrar que fuera él efectivamente el que hiciera las mencionadas publicaciones.