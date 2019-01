Una víctima de trata declara ante el juez contra la red que la explotó: "Me dijeron que en Europa podría ser peluquera"

Una de las dos mujeres que han declarado en calidad de testigos protegidas este jueves en la Audiencia Nacional contra cinco personas procesadas por trata con fines de explotación sexual y prostitución, ha afirmado que fue captada en Benin City, su lugar de residencia en Nigeria, donde le dijeron que podría trabajar en Europa "como peluquera o limpiando pisos" por un precio de 40.000 euros. Acabó viéndose obligada a ejercer la prostitución en Noruega y después en España para pagar la "deuda" que había contraído para el viaje.

La mujer, que escapó de la red junto a otra también víctima de esta presunta red gracias a un 'cliente' que retiró a ambas de la organización, ha respondido por videoconferencia a las preguntas de la Fiscalía y de las defensas de los cinco procesados: La mujer que se habría encargado de los traslados y que recogía el dinero que ganaban en las calles, el hombre que las alojó en Italia a su llegada de África, el hombre que las alojó a su llegada a Madrid, el individuo que las vigilaba mientras se prostituían y la mujer que tutelaba el piso de Bilbao y recogía sus ganancias.

Con monosílabos y recurriendo a una intérprete, la mujer ha confirmado lo que ya recogía el escrito de acusación de la fiscal. En Nigeria le ofrecieron viajar a Europa a trabajar bajo pago de 40.000 euros que juró que devolvería con un rito vudú. Viajó a pie, en autobús o en camión cruzando el continente hasta Libia y acompañada, entre otros, de al menos "otra mujer" captada por la misma persona, y después fue embarcada en patera y acabó en un campo de refugiados de Sicilia, donde fue contactada por la organización.

La defensa de uno de los procesados ha cuestionado que de verdad aceptase pagar aquel importe sabiendo que haría el viaje por tierra, algo que cuesta mucho menos. Además ha puesto en duda que de verdad creyese "que de dependienta o en el servicio doméstico podría devolver 40.000 euros" y ha recibido un "no" por respuesta cuando ha preguntado directamente si alguien "la obligó" a salir de Nigeria.

LA PRINCIPAL ACUSADA NIEGA LOS HECHOS

La testigo ha explicado que fue en Noruega cuando la principal acusada, que se hacía llamar Juliet, le dijo que tendría que prostituirse en la calle para pagar la deuda. La policía noruega las detuvo y fue deportada a Italia, donde acabó viviendo "en el suelo de una estación de tren", hasta que "sola y desamparada" y "por miedo al vudú" acabó contactando otra vez con la presunta 'madamme', quien le dijo que para pagar la deuda, debería viajar a España.

Así, tras pasar por Madrid acabó con otra chica nigeriana en las mismas circunstancias en un piso de Bilbao, aunque 'Juliet' ha negado todos los hechos. Ha asegurado que no captó a las chicas en Nigeria, que no se encargó de sus traslados y que si tenía fotos de ellas y otras mujeres en el teléfono móvil que se le intervino era por amistad: "Ejercíamos la prostitución en las calles y cuando no había nada, pues nos hacíamos fotos", ha declarado.

En cuanto a los movimientos de dinero de sus cuentas y los 80.000 euros en efectivo que ingresó en el plazo de un año, ha explicado que un "novio" se lo hacía llegar cuando le pedía ayuda y ha negado estar lucrándose de la prostitución de las otras dos mujeres. A los otros tres supuestos miembros de la red les giraba fondos en un caso, para comprar mercancía -ropa y pelo natural-- que ella revendía y en los otros dos, que fueron a visitarla a la cárcel tras su detención, era por amistad.

TRES DE LOS CINCO ACUSADOS RECONOCEN LOS HECHOS

Los tres, en el banquillo de los acusados, han manifestado posiciones bien distintas. Godwin Othaleyemi ha reconocido que controlaba a las chicas cuando ejercían en las calles de Bilbao por encargo de 'Juliet' y Fred Okome ha admitido que acogía en su piso de Italia a las chicas que iban llegando de África por encargo de esta presunta 'madamme'. Mientras, Paplo Lawrence, que habría hecho lo mismo en Madrid, ha negado tener nada que ver. "No estoy involucrado en coger chicas", ha sentenciado.

La última de las acusadas también ha reconocido los hechos. Se trata de Abieyuwa Ero, que según ha declarado, gestionaba el piso donde se alojaban las víctimas en Bilbao, controlaba sus horarios y daba parte a 'Juliet' si los incumplían y recogía el dinero que ganaban prostituyéndose en las calles para entregárselo a ella.

Con un bebé en un atillo en la espalda y un niño de corta edad en un carrito, la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, la ha eximido de asistir al resto del juicio hasta que se celebren las conclusiones, previstas para el próximo 7 de febrero.