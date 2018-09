Los dos supuestos casos de abusos sexuales en las fiestas de Huesca continúan abiertos en la Audiencia Provincial

Por un lado, ha explicado que la semana pasada se acordó la práctica de diligencias en uno de ellos. "Se incoó el procedimiento en el juzgado de Instrucción número 5, se acordó la práctica de diligencias y citar a la persona que había comparecido en la policía para que cuente lo que había ocurrido", ha detallado Baratech.

Ha agregado que en este caso "no teníamos autor conocido, no ha podido ser identificado, sin perjuicio de los datos que puedan aportarse en la declaración" y hasta ahora "no había generado diligencias en el juzgado de Instrucción número 5".

El otro de los dos casos se está investigando y "sí que había dado lugar a diligencias", ha apuntado el fiscal jefe, que ha reconocido que lo ocurrido ha generado alarma, "cuando se trata de casos puntuales".

Al respecto, ha indicado que ha analizado las estadísticas en delitos contra la libertad sexual en la provincia de Huesca, estudiando las denuncias, no las sentencias condenatorias "y no ha habido repunte".

COMISIÓN ESPECIAL

El pleno del Ayuntamiento de Huesca aprobará esta tarde la composición de una comisión especial de investigación sobre la gestión informativa de los supuestos casos de abusos sexuales de las pasadas fiestas de San Lorenzo.

Baratech se ha referido a la información que de cada Administración pública, diferenciando entre un Ayuntamiento, el Tribunal Superior de Justicia o la fiscalía, entre otros.

"Cada Administración tiene su competencia y la de una administración local en cuestiones de policía judicial se refiere a delitos contra la seguridad vial, mientras que la competencia de la Administración General del Estado en Aragón --donde no tenemos policía autonómica-- es de seguridad de orden público y allí acaba su función", ha comentado.

Ha añadido que "quienes tienen los datos y pueden informar si ha habido o no detenidos o si se ha adoptado algún tipo de medida cautelar, con los límites del secreto, son o bien al gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia o el fiscal".