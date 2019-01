Los secretarios judiciales rechazan acudir a nuevas reuniones con Justicia y avisan nuevas movilizaciones

Los secretarios judiciales realizaron un paro parcial el pasado 13 de noviembre para reivindicar una mejora de su salario con respecto a sus funciones atribuidas que han venido siendo incrementadas desde 2009. Tras esta movilización, el equipo de Delgado se ha reunido en varias ocasiones con algunas de las asociaciones para tratar este asunto.

El último encuentro ha tenido lugar este martes y para los secretarios judiciales ha sido "decepcionante" ya que, al igual que en las anteriores, señalan, no se ha hecho ninguna propuesta. Ante la situación de "desidia", el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Justicia (AINLAJ) han afirmado en un comunicado que no asistirán a ninguna otra "si no varían radicalmente las circunstancias y la actitud negociadora de este Ministerio".

Asimismo, pide que les trasladen documentos de trabajo con propuestas, "no meras palabras", y números concretos sobre los que "negociar con el objetivo de adecuar nuestras retribuciones económicas".