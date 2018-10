Los responsables de la falsa ONG 'Yes we help' atribuyen sus carencias a la "desorganización"

Han defendido que en los países de destino tenían convenios firmados con las autoridades locales y que aportarán la documentación correspondiente al juez, según ha indicado en declaraciones a Europa Press el abogado del investigado Yago Z.M., Jorge Navarro, tras la comparecencia de su cliente y los otros dos investigados ante el Juzgado de Instrucción 2 de Barcelona por presunta estafa y abandono de menores.

El letrado defensor ha insistido en que julio de 2018 fue el mes "más problemático" en cuanto a desorganización pero que está acreditado que hay personas que realizaron el voluntariado y que no hubo quejas.

Ha asegurado que no hubo desviación de dinero, que se destinó a los objetivos de 'Yes we help' y que la entidad --una sociedad limitada (S.L.)-- había iniciado los trámites ante la Generalitat para constituirse como fundación, documentación que también aportarán al juez, según ha dicho.

La abogada de la acusación, Ingrid Sagué, del bufete Sagué Abogados Penalistas --que presentó una denuncia en nombre de unos 70 afectados--, también ha detallado a la salida que dos exempleadas de 'Yes we help' han afirmado en calidad de testigos que "esa desorganización estaba intencionada".

Además, las dos testigos han manifestado que había trabajadores que tenían que simular que eran exvoluntarios para captar a jóvenes y que no había ninguna política de la entidad hacia los menores que realizaban el voluntariado, según Sagué.

PRESUNTA ESTAFA DE 426.000 EUROS

En la denuncia, recogida por Europa Press, se relata que los tres investigados, "puestos de común acuerdo y mediante la difusión de multitud de falsedades, han engañado a centenares de jóvenes y adolescentes" para que se apuntaran como 'helpers' pagando 850 euros en concepto de gestión y organización de proyectos de voluntariado en Ghana y Sri Lanka.

Según la denuncia, los investigados a través de campañas "fraudulentas" captaron 822 voluntarios, que aportaron 850 euros cada uno, de los que 519 aproximadamente se desviaron, por lo que se pudieron llegar a estafar supuestamente 426.618 euros.

Pese a asegurar que eran una ONG que operaba desde hacía dos años, relata la denuncia, la constitución de la sociedad 'Yes we help SL' se realizó el 23 de octubre de 2017: "YWH es una Sociedad Limitada, y por lo tanto, ni es una ONG, ni es una Fundación, ni ostenta ningún formato jurídico que tenga que ver con una organización sin ánimo de lucro, tal y como falsamente afirmaban los denunciados".