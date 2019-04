La fiscal reprocha a las defensas que traten de convertir la vista en un juicio contra la actuación policial

La fiscal Consuelo Madrigal ha reprochado este martes que la defensas de los acusados traten de convertir el juicio por el proceso independentista en Cataluña en una vista contra la actuación policial durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

"Esto no es un juicio a la Policía. Hay preguntas que parece que estamos en un juicio contra la actuación policial en el cumplimiento de órdenes judiciales", ha recriminado Madrigal durante el interrogatorio que la abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, estaba dirigiendo a un oficial de Policía Nacional que formó parte de un equipo de policía judicial que intervino en el Instituto Torreforta de Tarragona.

La letrada ha querido saber si les costó entrar en el colegio porque tuvieron que pasar "encima de la gente" que se había sentado en el suelo a la entrada del centro de votación. Roig ya había preguntado anteriormente a otros testigos que estuvieron en el mismo lugar el 1-O si las agresiones de la gente se produjeron después de que los policías les pisotearon, algo que han negado todos los testigos.

"¿No es más cierto que no pudieron entrar porque trataron de entrar saltando encima de la gente, pisándola?", ha preguntado Roig, momento en que la fiscal le ha interrumpido y se ha quejado al tribunal, cuyo presidente, Manuel Marchena, ha tenido que intervenir una vez más en este juicio.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE LO PIDE

El magistrado se ha dirigido a todos los abogados de los acusados y les ha requerido que "no formulen sus preguntas partiendo de versiones que ellos consideran probadas o acreditadas", después de lamentar que es algo que lleva pidiéndoles desde hace varios días, aunque "sin éxito".

Es un apercibimiento que Marchena ya ha había hecho hoy a otros letrados, como el también abogado de Cuixart Àlex Solá, aunque en días anteriores también se había dirigido a las defensas de Oriol Junqueras y Raül Romeva y de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, siempre en relación a preguntas a los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que intervinieron en los centros de votación el 1-O.

"Vamos a intentar que las preguntas no partan de la base de lo que el letrado considera ya acreditado y a partir de ahí intentar cruzar la versión de los hechos que tienen el letrado con lo que ha visto el testigo. Ya lo he dicho antes en relación con otros compañeros suyos. De lo que se trata es de preguntar al agente qué es lo que vio. Si usted dice 'hay alguien que saltó una barrera', lo da por cierto y no sabemos si es cierto o no. Lo vamos a saber, pero áun no lo sabemos. Si usted hace la pregunta, el agente está bajo juramento, pero usted no, y eso plantea un problema serio", ha explicado.

"Lo estoy viendo desde hace varias sesiones y estoy intentando, por lo que veo sin éxito, que las preguntas no partan de una versión que se considera acreditada. Por eso preguntemos no tomando como referencia en la interrogación algo que usted da por probado, ¿de acuerdo?", ha remarcado el magistrado.