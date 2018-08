Las recusaciones que los investigados del 'procés' han presentado contra el tribunal ya están en la Sala del 61

El magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro ya a remitido a la denominada Sala del 61 de este órgano los seis incidentes de recusación presentados por varios implicados en la causa por el proceso independentista en Cataluña contra los cinco magistrados que juzgarán este asunto en el alto tribunal en los próximos meses.

En un auto dado a conocer este viernes, tras señalar que no se ha propuesto propuesto prueba por las partes salvo documentos ya adjuntados, Magro señala que lo procedente es remitir el asunto a la denominada Sala del 61 para que señale fecha de resolución del incidente de recusación. Esta previsto que el asunto se dirima durante las primeras semanas del mes de septiembre.

Por otro lado, en un segundo auto Magro inadmite 'a limine', es decir, de plano, la recusación que cinco de los procesados habían planteado contra él mismo como instructor del expediente.

El juez explica que dicha recusación carece de base jurídica y fáctica, y argumenta que no puede admitirse cuando él no va a adoptar la resolución de fondo sobre las recusaciones planteadas contra la Sala (lo hará la Sala del 61) y las meras actuaciones de trámite, que son la que ha llevado él en este caso como instructor, no pueden ser objeto de recusación.

Añade Magro que su actuación como instructor se ha limitado a la recepción de los escritos de recusación, su traslado a la partes y el dictado de la resolución de envío a la sala competente para la decisión del incidente, sin absolutamente ninguna decisión de fondo.

MANIOBRA PARA GANAR TIEMPO

En conclusión, Magro indica que "recusar a quien no va a resolver ni tomar decisión alguna resulta una maniobra que dilata la resolución de la propia recusación principal (...) que debe resolver el órgano competente para ello, que es la propia Sala del art.61 LOPJ, por lo que entra en las posibilidades de rechazo 'a limine' cuando la recusación es claramente insostenible".

Magro, ha acumulado en un único expediente las seis diferentes recusaciones a los cinco magistrados de la Sala presentadas por el expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Lluís Puig, y Clara Ponsatí; la expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell y los que fueran líderes de la ANC y Òmnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

HASTA CINCO MAGISTRADOS RECUSADOS

Los incidentes se dirigen contra el presidente de la Sala, Manuel Marchena y los magistrados Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio del Moral.

No obstante no cada uno de las recusaciones e dirigen contra los cinco miembros del tribunal, ya que algunos procesados quieren expulsar a la totalidad y otros, como Rull y Turull, únicamente se dirigen contra los cuatro primeros, al no considerarlos neutrales por ser éstos jueces los mismos que dictaron el auto por el que el Tribunal Supremo admitió a trámite la querella que presentó la Fiscalía el 30 de octubre de 2017 contra los ahora procesados.

Junqueras y Romeva, por su parte, también dirigen su recusación contra Del Moral al considerarle igualmente parcial para juzgarles junto con el resto de la Sala, por lo que finalmente el tribunal al completo se ve afectado por el incidente de recusación.

La Sala del 61 --llamada así por el número del artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que la regula--, la integran el propio presidente del Supremo, Carlos Lesmes, a quien se suman los presidentes de cada una de las cinco Salas del Supemo --Marchena deberá ausentarse, por se afectado-- además del magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas.