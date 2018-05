El jueves expira el plazo recomendado de 60 días para que Alemania responda a la petición de extradición de Puigdemont

A punto de cumplirse los dos meses de la detención del líder independentista en territorio germano, el Ministerio Público guarda silencio y evita revelar la fecha exacta de su decisión, aunque mantiene el próximo 24 de mayo en su punto de mira.

Ése es el día en que expira el plazo de 60 días recomendado para responder a una petición de extradición dictada en virtud a una orden de detención europea por los delitos de rebelión y de malversación de fondos públicos por la organización del referéndum de independencia ilegal celebrado el pasado 1 de octubre en Cataluña.

En caso de que la Fiscalía germana, en base a la nueva información aportada por los fiscales españoles durante un encuentro en la ciudad holandesa de la Haya, estime que existen suficientes pruebas como para solicitar la entrega de Puigdemont a España, el balón pasaría a estar en el tejado del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein.

Este órgano sería el encargado de decidir si da o no luz verde a la solicitud, es decir, si cumple o no con las pretensiones del juez español Pablo Llarena. De autorizar la extradición, los abogados del ex presidente catalán todavía podrían recurrir al Tribunal Constitucional germano para frenar su puesta a disposición de la justicia ibérica.

Otra posibilidad sería que la Fiscalía de Schleswig-Holstein se inclinase por no pedir al Tribunal la entrega de Puigdemont al entender que no existen pruebas constitutivas de delito o que alegue defectos formales en la causa.

Puigdemont fue detenido en el norte de Alemania el pasado 25 de marzo cuando cruzó la frontera con Dinamarca procedente de una conferencia que había ofrecido en Finlandia. La Justicia española había emitido previamente una euroorden de detención ya que el político está siendo investigado por el referéndum de independencia celebrado en octubre en Cataluña, que el Tribunal Constitucional español declaró ilegal.

Tras la correspondiente petición de entrega por parte de la fiscalía alemana, el Tribunal Superior del estado federado de Schleswig-Holstein decidió, sin embargo, dejar a Puigdemont en libertad bajo fianza tras descartar el cargo de rebelión, el más grave que se le imputaba.

A la espera de que la Fiscalía alemana dé un paso, Puigdemont reside en Berlín y debe presentarse una vez a la semana ante la Policía alemana. Además, tiene prohibido abandonar la potencia europea.