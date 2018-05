Un presunto captador del Estado Islámico condena el terrorismo "en todo el mundo" y niega tener perfil de yihadista

El ciudadano marroquí Abdalá Lachiri, acusado de participación activa en organización terrorista por su presunta labor propagandística del Estado Islámico, ha hecho uso del turno de última palabra que le ha brindado el tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga, para desvincularse de las acusaciones y afirmar que él condena el terrorismo "de todo el mundo".

El Ministerio Público, por su parte, ha elevado a definitiva su petición de diez años de prisión para Lachiri por tratarse de una persona "plenamente integrada en el Daesh". Según la fiscal, las pruebas practicadas durante la vista oral han demostrado que contaba con un "entramado" de más de nueve perfiles en Facebook que utilizaba para transmitir el ideario yihadista y captar futuros combatientes.

"La persona que se dedica a adoctrinar de forma continua con voluntad de integración no es un mero colaborador", ha expuesto y ha advertido de que el aparato propagandístico del Daesh tiene "tanta o más importancia" que el bélico. También ha insistido varias veces durante su exposición que el acusado tenía dedicación casi exclusiva a difundir ideario yihadista y crear un censo de potenciales muyahidines desde sus diferentes cuentas.

Por ello ha concluido que está "empapado" del ideario yihadista y que la acusación de integrar el Estado Islámico se sustenta porque juró pleitesía al líder autoproclamado califa del mismo Abu Bakr al-Baghdadi. Igualmente destaca las continuas conexiones en Internet que se producen desde su domicilio con un blog del Daesh así como los escritos que publicó en sus perfiles tales como 'El Estado Islámico es sino y destino'.

CÁNTICOS DE YIHAD EN CARÁTULAS DISNEY

La representante del Ministerio Público también otorga validez al material incautado por los agentes investigadores en el registro de su domicilio en Valencia, donde se hallaron numerosas descargas en el ordenador, un cuaderno con frases manuscritas en las que se podía leer 'Llevadme a la yihad' y canciones con referencias terroristas en 37 discos compactos que contenían carátulas Disney.

Por su parte, Lachiri se ha defendido de todos estos términos asegurando que está en contra de la violencia terrorista, que se considera musulmán y no religioso y que no tiene perfil de yihadista porque él es amable con la gente, a diferencia de los radicales que "no perdonan a nadie".

Además ha dicho que hay cuestiones que ni tan siquiera figuran en el sumario y que no tiene sentido que la acusación diga que se preocupaba por no dejar rastro de sus conexiones a Internet cuando su perfil en Facebook recogía todos sus datos personales. También ha negado haber tenido nunca cuenta en Telegram hasta el año 2016.

DESCARGAS DEL LOCUTORIO

Respecto al elevado número de descargas y entradas a páginas sospechosas que se produjo en el locutorio, el acusado ha respondido que pueden ser de cualquier cliente del establecimiento puesto que este es público. "Está claro que yo tenía páginas abiertas pero no todas las entadas son mías", ha sentenciado.

Su letrado ha pedido su absolución y ha asegurado que en la actualidad existe una barrera "muy difusa" de lo que se consideran comportamientos terroristas; al hilo ha expuesto ante el tribunal que preside el magistrado Nicolás Poveda que no se puede formar parte de una organización terrorista, en este caso el Estado Islámico, si no se ha captado a nadie ni se ha divulgado "nada más allá de lo que está en las redes sociales".