El presidente de los procuradores recuerda que al acceder al cargo prometieron cumplir la Constitución

El presidente del Consejo General de los Procuradores de España (CGPE), Juan Carlos Estévez, ha recordado a todos los profesionales de la procura que cuando accedieron al Cuerpo juraron su cargo en base a la Constitución y, por tanto, tienen que cumplirla.

Así lo ha manifestado en una entrevista a Europa Press, en la que tras analizar la situación de los procuradores destinados en Cataluña ante el desafío independentista de la Generalitat de Cataluña. Estévez ha precisado que en este sector, "como en todos los ámbitos de la sociedad, hay de todo: procuradores nacionalistas, nacionalistas independentistas y constitucionalistas".

Aunque ha apuntado que los colegios de procuradores "no tienen la misión de los colegios no es hacer declaraciones de ningún tipo porque son instituciones que se limitan al ámbito profesional", ha hecho querido recordar a sus compañero que "pueden ser discrepantes en esta materia, aunque pocos, que en su día prometieron o juraron cuando accedieron al cargo de la procura y ese juramento está basado en la Constitución y expresamente se refiere a cumplirla".

COADYUVAR AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY

"Somos juristas y como ello tenemos que coadyuvar al cumplimiento de la Ley", ha enfatizado. En este sentido, ha subrayado que el Consejo que preside se manifiesta "al lado de la Constitución, del cumplimiento de la legalidad y en defensa de los jueces, de las fuerza del orden que no han hecho otra cosa que aplicar las resoluciones judiciales".

Preguntado por si apoya que el Gobierno de Mariano Rajoy aplique el artículo 155 de la Constitución, Estévez, como representantes de todos los procuradores españoles, se ha mostrado "favorable" a que se utilice este precepto constitucional, así como "cualquier instrumento legal" que esté "reforzada por otros poderes legislativo y judicial, además del Tribunal Constitucional".

"El Gobierno debe valerse de todos los instrumentos legales a su alcance, sean los que sean", ha subrayado el presidente de los procuradores, al mismo tiempo que ha recalcado que éstos son "frutos del diálogo y el acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para volver a la normalidad jurídica y legal".

A su juicio es este el momento, cuando "se produzca la vuelta jurídica y legal" de iniciar una "senda de diálogo". No obstante, ha indicado que esta discusión, en la que no cabe "ni mucho menos el insulto", es para reformar las leyes porque "hayan quedado obsoletas o no sean adecuadas para el momento actual de la sociedad española".

EL DIÁLOGO "YA SE HA PRODUCIDO"

"Oigo constantemente por ahí apelar al diálogo, pero muchas veces se olvida que el diálogo ya se ha producido porque la Constitución y las leyes son fruto del diálogo", ha dicho. "La Constitución no nació por generación espontánea, nació a raíz de un diálogo en máximos momentos difíciles de la Historia de España, saliendo de una dictadura y en donde mucha gente tuvo que ponerse de acuerdo y dialogar, renunciando muchos o todos a parte de sus convicciones para poder llegar a un acuerdo global", ha añadido.

Según el presidente de los procuradores, "las minorías tienen que ser escuchadas", pero ha resaltado que éstas "nunca pueden imponer su voluntad a las mayorías".

Este colectivo ya afirmó en un comunicado --y al que se ha remitido Estévez durante la entrevista-- que respalda "todas las medidas y resoluciones" adoptadas, tanto los poderes públicos del Estado, como los tribunales, en defensa del ordenamiento jurídico y de la independencia judicial" ante el desafío independentista de la Generalitat

Además, señaló que tanto los ciudadanos como los poderes públicos "todos sin excepción" están sujetos a la norma constitucional y defienden el "máximo respeto" a la Constitución Española y a todo el ordenamiento jurídico. La Carta Magna es la "máxima expresión" del Estado de Derecho porque "supone la garantía de nuestras libertades y de nuestra convivencia democrática", destacó.