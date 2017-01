El presidente de la Audiencia Nacional sobre el ingreso en prisión de los exdirectivos de NCG: "Me parece motivado"

Durante su participación en un coloquio celebrado por Club Siglo XXI con motivo del cuarenta aniversario de creación de la Audiencia Nacional, Navarro ha asegurado que el tribunal sentenciador tiene la facultad legal de decidir si envía o no a prisión a cualquier condenado a una pena de dos años o inferior y que no tenga antecedentes penales.

En el caso de los exdirectivos condenados por la Audiencia Nacional en 2015 a dos años de cárcel y que favorecieron dietas presuntamente irregulares para 19 miembros de la entidad por valor de entre 9.000 y 308.700 euros, el magistrado considera justificado su ingreso en prisión debido a que no pagaron la indemnización de 10,4 millones de euros impuesta en concepto de responsabilidad civil.

También se basa en la sentencia del Tribunal Supremo de septiembre del pasado año en la que se ordenaba a la Audiencia Nacional a recalcular la indemnización y, aunque confirmaba las penas de cárcel, las calificaba de "exiguas".

"Me parece absolutamente motivado y razonado que un tribunal que tiene que acordar sobre la suspensión o no de una persona que no ha pagado las responsabilidades civiles no debe ser favorecido por una excepeción", ha subrayado Navarro sobre los exaltos cargos de la entidad que se convierten en los primeros banqueros condenados por la gestión de las cajas de ahorro.

INVESTIGACIÓN

Durante su intervención el presidente del órgano judicial ha defendido también que la instrucción de las causas recaiga en la figura del fiscal, propuesta que goza de consenso político, tal y como ha reconocido. Además ha dicho que "discrepa" de quienes apuntan que el Ministerio Público no tiene la independencia suficiente para desempeñar este cometido.

Por ello ha solicitado que se otorgue de más medios para que el peso de la investigación en la instrucción recaiga en el representante del Ministerio Público; una tesis respaldada por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, --presente en el acto-- ya que a su juicio hay razones de "pura funcionalidad", y se trata de una medida que ya se lleva a cabo.