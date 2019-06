Los tres pilares del "golpe de Estado" según la Fiscalía: Parlament, Govern y movilización social

El fiscal Javier Zaragoza ha desgranado este martes durante la exposición de sus conclusiones definitivas del juicio del 'procés' independentista en el Tribunal Supremo las pruebas que en su opinión apuntalan lo que supuso un "golpe de Estado" a la democracia Española.

Para ese objetivo, según el fiscal, los doce acusados que se sientan en el banquillo utilizaron tres pilares: el Parlament (mediante la aprobación de leyes inconstitucionales como la del Referéndum y la de Transitoriedad Política, la actuación del Govern (como "maquinista principal del proceso") y las asociaciones civiles como Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, que utilizaron la movilización popular como un "arma imprescindible" para sus fines.

En lo que se refiere a la actuación del Govern, y en términos generales, el fiscal ha apuntado el hecho de que la convocatoria de referéndum fuera firmada por todos los miembros del exGovern de Carles Puidemont, la creación de estructuras de Estado (entre las que se encontrarían el uso de los Mossos d'Esquadra) o la estrategia exterior a través de Diplocat.





EL "ESTADO MAYOR" DEL PROCÉS

Entre los documentos que apuntalan las acusaciones de rebelión y malversación de fondos públicos según el fiscal Zaragoza, el primero en intervenir de los cuatro que están adscritos al caso, se destaca la propuesta de acuerdo para la independencia promovida en el Parlament por Junts pel Sí y el documento denominado Enfocats y la agenda Moleskine, halladas en poder de Josep María Jové, entonces número dos del exvicepresiden Oriol Junqueras.

En estos documentos se plasma el resultado de reuniones que tuvieron lugar desde 2016 y luego en 2017 en las que siempre participaban las mismas personas, entre las que ha citado al expresident huido Carles Puigdemont y los hoy sentados en el banquillo Junqueras, los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull o Raül Romeva, a los que el fiscal Zaragoza ha calificado de el " Estado Mayor del 'procés'".

Otro documento a destacar es la hoja de ruta de la ANC, cuyo expresidente y actual diputado suspendido, Jordi Sánchez, también está sentado en el banquillo. En dicho documento se refleja un cambio de ruta, el adelanto del referéndum, y se habla también de que las leyes para la consulta y las de desconexión "tenían que ser en octubre de 2017, y eso fue lo que pasó", ha apuntado Zaragoza.





RESPUESTA A LOS ACUSADOS

Otra parte de la intervención de Zaragoza ha ido dirigida a rebatir las declaraciones realizadas por los doce acusados durante sus interrogatorios en el juicio. Tras escucharles, según el fiscal "uno puede tener la sensación de que este plan ha sido una ficción o un mal sueño" porque ninguno de los procesados ha querido asumir responsabilidades".

Pero la realidad, según ha añadido, es que no cumplieron ni uno de los diez autos y sentencias dictados por el Tribunal Constitucional frente a los actos ilegales que iban cometiendo.

"No querían derogar la Constitución, pero aprobaron Ley de Transitoriedad política; manifestaban que el referéndum era una consulta que carecía de efectos jurídicos, entonces ¿para qué el artículo 4 de la ley de transitoriedad que le daba dichos efectos", ha añadido el fiscal.

También ha respondido a los acusados que pese a que manifestaran que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) fue simbólica, la realidad es que las declaraciones de independencia a lo largo de la historia siempre se han producido mediante lectura de manifiestos, como ocurrió con la DUI en el Parlament.

En síntesis, "se produjo un grave riesgo de ruptura para el orden constitucional, y esto el estado tuvo que revertirlo con un mecanismo excepcional", que fue el artículo 155 de la Constitución.





DEFENSA DE LA LEY

Otro de los bloques de la intervención del fiscal Zaragoza ha estado dirigido a combatir una de las premisas defendidas por los acusados, en el sentido de que la soberanía popular está por encima de la ley. "La supremacía de la voluntad popular por encima de la ley está en el origen de funestas experiencias históricas conocidas que no queremos que se vuelva a repetir", ha contrapuesto, en clara referencia a los totalitarismos.

También ha refutado el fiscal la idea deslizada por los acusados -la manifestó expresamente Junqueras durante su declaración- de que votar no es delito pero impedirlo por la fuerza sí. Esta idea fue utilizada según Zaragoza por el exGovern para mantener la convocatoria de referéndum del 1 de octubre del 2017, proteger las votaciones e impedir la acción de las fuerzas de seguridad del Estado.

Pese a estos planteamientos, Zaragoza ha manifestado que "impedir la celebración de un referéndum no solo no es delito sino que es una obligación legal, porque la convivencia se preserva respetando las leyes y los mandatos judiciales, y no incumpliéndolos palmariamente".