Unas 200 personas arropan al presidente de la Diputación de Lleida ante la Fiscalía

LLEIDA, 20, EUROPA PRESS

El presidente de la Diputación de Lleida y alcalde de Fondarella, Joan Reñé (PDeCAT), se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar en la Fiscalía de Lleida, donde ha estado acompañado de unas 200 personas, entre ellas el excalcalde de Barcelona Xavier Trias y de otros alcaldes y concejales de su partido.

También se han acogido al mismo derecho en la Fiscalía de Lleida la vicepresidenta de la Diputación y alcaldesa de Aitona, Rosa Pujol (PDeCAT), y el alcalde de Bellvís, Joan Talarn (ERC).

Tras salir, Reñé, que ha sido recibido con aplausos y gritos de 'independencia', 'no estáis solos' y 'votaremos', ha contado que el fiscal le ha recordado que la participación en el referéndum podría conllevar la comisión de los delitos de prevaricación, malversación y desobediencia.

"Este cielo negro no se aclarará si no es con una tempestad y no puede ser otra que la de miles y millones de votos que el 1 de octubre tendrán que llenar las urnas de este país para manifestar qué quiere este país" ha afirmado Reñé.

Además de concejales y alcaldes de su partido, en la puerta de la Audiencia de Lleida se han concentrado militantes de ERC, la CUP, el Comú de Lleida y representantes de Òmnium Cultural y de la ANC.