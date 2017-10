Los notarios defienden su labor en el comercio digital: "Aportamos la misma seguridad que en el mundo analógico"

Con la llegada de Internet y las nuevas tecnologías los hábitos de los consumidores han cambiado, tendiendo, cada vez más, a realizar sus compras por la vía electrónica. Frente a la incertidumbre de si los trámites se efectúan dentro de lo que establece la normativa o con la desconfianza de posibles engaños, los notarios defienden su capacidad para dar la "misma seguridad, la misma garantía que en el mundo analógico" en los contratos de compraventa.

Así lo ha asegurado en una entrevista a Europa Press, el presidente del Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE), José Manuel García Collantes, que ha explicado que, como "expertos de la seguridad de la contratación", serán los que garanticen que "el mundo online sea tan seguro como el mundo offline".

Según el presidente de los notarios europeos, los consumidores acuden al comercio digital con "mucha incertidumbre y con mucha inseguridad", ya que no se sabe con certeza con quién se está contratando la compra de un producto, "quién está al otro lado de la pantalla".

Asimismo, ha apuntado que en el comercio digital a gran escala existen peligros como la comisión del delito de blanqueo de capitales o con la protección de datos de los compradores, ya que la "identificación en la red es muy deficiente".

Este asunto va a centrar el 4º Congreso de los Notarios de Europa Notarial que se celebra en Santiago de Compostela entre el 5 y el 7 de octubre. Más de 600 notarios europeos se reúnen para debatir las diversas propuestas a exponer a las autoridades comunitarias sobre el modo de mejorar la protección de los consumidores en el ámbito digital y la movilidad de las empresas.

HERRAMIENTAS PARA GARANTIZAR LA LEGALIDAD

Entre ellas, se analizarán las nuevas herramientas digitales que, a juicio de García Collantes, son muy "útiles" para dar seguridad y que para nada "suprime" el trabajo de los notarios. Una de las opciones es el denominado 'blockchain' --conocida por albergar la moneda virtual 'bitcoin'--, una cadena de bloques "segura, inalterable y de acceso súper restringido" que puede almacenar documentos sin riesgo de ser modificados.

Un instrumento que, según García Collantes, es el "último grito de la ingeniería electrónica" y que puede ser ventajoso para garantizar la seguridad de las transacciones comerciales. "La introducción de los datos alguien la tiene que hacer y esa persona tiene que ser alguien fiable y en los casos de los contratos de compraventa alguna persona tiene que garantizar que lo que entra ahí es legal y esos somos los notarios", ha apostillado.

Otro de los problemas en el comercio digital que identifica el presidente del CNUE es la carencia de un catálogo "exacto" de los derechos de los consumidores en el comercio digital. La normativa comunitaria establece que los prestadores de servicios por vía electrónica están obligados a publicar en sus páginas web este código que asiste a los compradores.

CATÁLOGO DE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

"La mayoría de las veces los consumidores no se lo leen y si se lo leen, no lo entienden suficientemente", ha indicado. Para ello, una de las propuestas que se ofrece es un Sello Notarial de Conformidad, "multilingüe", que 'daría fe' de que el catálogo ha sido revisado por un notario, corregidas las cláusulas que no sean "suficientemente claras y transparentes" y que cumple "perfectamente" con la normativa comunitaria.

"Es un sello de calidad para quien ofrece los servicios y al mismo tiempo garantiza al consumidor que está contratando con una entidad seria, que respeta los derechos y que se sabe quién es", ha destacado García Collantes.

Por otro lado, se pone en cuestión las herencias, uno de los trámites que más trabajan los notarios y que también llegan a las pantallas, pues un perfil en las redes sociales, archivos digitales o dinero virtual son propiedades que en la actualidad se puede dejar a tus más allegados. Es lo que se denomina la "herencia digital".

PROBLEMAS "CURIOSOS" DE LA HERENCIA DIGITAL

Para el máximo representante de los notarios europeos se plantean problemas "muy curiosos" --que hasta ahora no se han analizado, ha apuntado-- en este terreno en relación a la protección de datos o duplicación de los documentos digitales que una persona tiene en su propiedad. En el caso de las redes sociales, explica que existen dificultades en las relaciones entre los herederos y las empresas como pueden ser Google o Facebook, porque las normas no están "armonizadas".

García Collantes comenzó a ejercer como notario en 1979 y tiene una larga trayectoria internacional y clara vocación europeísta ya que en las últimas dos décadas, además de haber sido vicepresidente de CNUE ha ocupado diversos cargos en este ámbito, como el de delegado del Notariado español para la Unión Europea y de Asuntos Internacionales, y el de presidente de la Comisión de Asuntos Europeos de la Unión Internacional del Notariado.

En enero comenzó su andadura como presidente del CNUE; pero entre 2013 y 2016 desempeñó este mismo cargo en el Consejo General del Notariado. El año pasado el Gobierno le condecoró con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, una de las mayores distinciones en el ámbito de la Justicia.