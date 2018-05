El 73,7% de los vascos y navarros cree que ETA debería reconocer que el daño causado fue "injusto"

En esta ocasión, el estudio sociológico se realizó entre los días 14 y 21 de este mes de mayo entre 2.350 personas de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra.

Según la encuesta, para casi tres de cada cuatro entrevistados "la injusticia del daño causado debiera haber sido reconocida", casi un 10% cree que "no era necesario" y el resto no sabe o no contesta.

El segundo EiTB Focus de este año 2018 muestra, además, que casi ocho de cada diez encuestados creen que el fin de ETA llegó "con retraso", un 8,2% que llegó "en el momento inoportuno" y un 14% no sabe o no contesta.

En la situación actual, siete de cada diez personas consideran que debiera producirse el acercamiento de presos por parte del Gobierno español y el 8% cree que no.