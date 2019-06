La malversación: Firmeza de Hacienda frente a facturas negativas, devoluciones y concursos desiertos

La malversación de caudales públicos atribuida a 9 de los encausados en el juicio del 'procés' independentista en el Tribunal Supremo, -todos ellos exmiembros del Govern de Carles Puigdemont-, y que la Fiscalía cifra en unos 3 millones de euros, se sustenta en gran medida en el informe defendido con rotundidad el pasado 22 de mayo por tres peritos de Hacienda y otra de la Intervención General del Estado (IGE).

Su contundente intervención en el juicio tuvo como objetivo desmentir las tesis de las defensas sobre la ausencia de delito por el hecho de que determinados gastos atribuidos al 1-O no fueron finalmente abonados a los proveedores simplemente porque se suspendiera su pago, se devolvieran las facturas o se renunciara a su cobro por parte de los proveedores.

Según las expertas, el perjuicio al erario público se produce en el mismo momento en el que se presta el servicio por parte del empresario, lo que ocurrió en los casos analizados como encargos de publicidad, puesta en marcha de webs, miles de cartas para miembros de mesa y tarjetas censales que llegaron a las naves de la empresa Unipost o diseños de cartelería relacionados con el referéndum ilegal.

La tesis la hizo suya la fiscal Consuelo Madrigal en su informe final sobre el asunto, al calificar de "organización criminal" el modo utilizado por los miembros del exGovern para sufragar los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, al servirse de "maniobras para encubrir delitos" y "estrategias negacionistas".

A lo largo de la vista salieron a la luz algunas de estas estrategias de encubrimiento del gasto de boca de testigos como el publicista Ferran Burriel, director de la agencia NotingAD, quien admitió que renunció a cobrar -mediante la emisión de una factura negativa, según su versión- un total de 80.440 euros por una campaña que realizó para la Generalitat en marzo de 2017, relativa al registro de catalanes en el exterior. "¿Ochenta mil euros, tiraos?", le inquirió entonces el fiscal Jaime Moreno.

Las peritos de Hacienda, todas ellas altas funcionarias y que sorprendieron por la firmeza y profesionalidad de sus intervenciones, son Carmen Tejera, Sara Izquierdo y Teresa Hernández Guerra. Las completaba en la práctica de la prueba la perito propuesta por la Abogacía del Estado, la subdirectora general de Estudios y Coordinación de la Intervención General de la Administración del Estado, Mercedes Vega.

Todas ellas cuestionaron el testimonio de varios testigos que recibieron diversos encargos relacionados con el 1-O y que manifestaron ante el tribunal que o bien nunca fueron pagados, renunciaron al cobro a consecuencia de las prohibiciones del TC o emitieron facturas negativas.

Según las expertas las facturas negativas se emiten habitualmente cuando el empresario ha repercutido un IVA y no ha cobrado aún la factura, con lo que se encuentra con un doble perjuicio. En todo caso, la emisión de esta factura de abono no implica en ningún caso que el servicio no se haya prestado.

Lo mismo ocurre en el caso de que existan o no facturas o de que el proveedor renuncie al cobro del servicio, ya que éste se puede haber prestado y se considera por tanto que existió un perjuicio al erario público. Las peritos apuntalaron igualmente sus acusaciones de malversación respecto de los gastos realizados por Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT) en observadores internacionales o las campañas que se encargaron a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

La responsabilidad de los gastos recae especialmente en el que fuera consejero de Presidencia Jordi Turull, al existir prueba documental de una solicitud de transferencia de crédito -fondos de contingencia- por valor de 3,4 millones de euros el 24 de agosto de 2017 que se autorizó por el Consejo de Gobierno apenas cinco días más tarde.

UN EQUIPO EN HACIENDA PARA BUSCAR LA "VERDAD MATERIAL"

Las peritos también se refirieron a la obligación impuesta a la Generalitat de dar cuenta periódica de sus gastos y al posterior incumplimiento de esta obligación, reconocido por el propio exvicepresidente Oriol Junqueras vía carta al ministro Cristóbal Montoro. Ello obligó a crear un grupo de trabajo en Hacienda que dedicado a la "verificación de la verdad material", según señaló una de las expertas.

El exministro, que fue llamado como testigo en las primeras semanas de juicio, apuntó al control que su departamento impuso sobre "todos" los fondos de la Generalitat de Cataluña, que quedó "intervenida" presupuestaria y contablemente, si bien admitió que dicho control pudo "resultar defraudado", por lo que su departamento envió denuncias a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas.

La acusación de malversación afecta especialmente los exconsejeros acusados en libertad Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santi Vila, a quienes no se acusa de rebelión sino de desobediencia, un delito no conlleva prisión. La posibilidad de que sean condenados a penas de cárcel depende únicamente de si son considerados responsables de malversación, que se les imputa por asumir solidariamente con el resto de miembros del Ejecutivo catalán los desvíos de fondos públicos.

EL TAL TONI"

Uno de los capítulos de gastos más curiosos destapados en el juicio fue el alusivo a 47.000 euros en cartelería para la propaganda del 1-O que en cuyo encargo participó el que fuera alto cargo de difusión del exGovern Antoni Molons, dependiente del departamento de Turull.

La Fiscalía considera acreditado quien contrató estos servicios bajo nombres supuestos fue Molons, a quien uno de los contratistas que declaró como testigo acabó identificando como "el tal Toni" que le realizó determinados pedidos. Según otro de los testigos, otros gastos en propaganda los encargó gente de Ómnium Cultural -cuyo expresidente Jordi Cuixart también se sienta en el banquillo- si bien asegurando a las empresas que quien pagaría finalmente sería la Generalitat de Cataluña.

La Fiscalía incluye también entre los costes irregulares asumidos por la Generalitat una valoración económica de la cesión de uso de los locales utilizados para las votaciones. La fiscal Madrigal atacó duramente a la contrapericial presentada por las defensas que concluyeron que no podía tasarse un gasto en este sentido porque los centros públicos no están en el mercado.