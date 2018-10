Tres magistrados juzgarán a Neymar por tener que enfrentarse a una petición de cárcel de seis años

Según han informado fuentes jurídicas, el Juzgado Central de lo Penal que preside el magistrado José María Vázquez Honrubia sólo se encarga de procedimientos en los que para los acusados se pida una pena no superior a los cinco años de prisión.

A pesar de que Neymar lleva procesado dos años en la Audiencia Nacional, la fecha de la vista oral aún no ha sido fijada y ahora es cuando Vázquez Honrubia ha reparado en que el caso debe ser juzgado por la Sala de lo Penal. Ahora se hará el reparto entre las secciones, pero en la terna no se incluirá la cuarta, ya que es la que fue resolviendo los recursos durante el plazo de instrucción, por lo que no puede juzgar este asunto al conocer la causa.

Además del jugador, están procesados sus padres y los que fueran presidentes del Barça y el Santos, Sandro Rosell y Odilio Rodriguez, respectivamente, el Santos, club de origen de Neymar, el Barça y la empresa familiar del delantero, N&N Consultoria Esportiva y Empresarial por participar presuntamente en las irregularidades para inflar el coste del fichaje hasta los 83 millones de euros.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide dos años de prisión y una multa de 10 millones de euros para Neymar. Para Rosell reclama la pena más alta, cinco años de cárcel, al que acusa de estafa y de corrupción. Solicita dos años para el padre del delantero azulgrana y uno para su madre, Nadine Gonçalves, mientras que el primer directivo del Santos, su presidente Odilio Rodriguez, se enfrenta a una petición de tres años.

MULTAS PARA LOS CLUBES

En cuando a los clubs, a los que el Ministerio Público atribuye los dos delitos, solicita que el Barça abone una multa de 8,4 millones de euros a la que debe añadirse su parte de una indemnización de 3,2 millones en concepto de responsabilidad civil a pagar de forma solidaria junto a Rosell, el presidente del Santos y el propio club brasileño como persona jurídica. El equipo de Brasil tendría que abonar, por su parte, una multa de 7 millones y N&N, 1,4 millones.

El fiscal del caso, José Perals, no ve, sin embargo, que existan indicios delictivos que apunten a la participación del actual presidente del Barça, Josep María Bartomeu, en las irregularidades del fichaje, por lo que le deja fuera de su acusación. Sin embargo, la acusación particular que ejerce el Grupo DIS sí solicita cinco años de prisión para él.

Las negociaciones para la contratación de Neymar, lideradas en 2011 por Rosell, alteraron, según Fiscalía, el libre mercado del fichaje de futbolistas y perjudicaron al fondo DIS, que se vio privado de la posibilidad de que el jugador entrase en el mercado conforme a las reglas de la libre competencia "y pudiera obtener una mayor cantidad económica por el traspaso".

El fiscal cifra el dinero 'real' abonado por el fichaje en 83 millones de euros y, como consecuencia de la dinámica desplegada en la contratación, DIS dejó de percibir 10 millones de euros, por lo que debe ser indemnizada con 3,2 millones.