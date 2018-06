El magistrado discrepante con la condena al PP en Gürtel juzgará la 'caja B'

Así se desprende de una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal rechaza un incidente de recusación presentado en la causa por la defensa del extesorero del PP Luis Bárcenas. Hurtado es uno de los tres magistrados que lo resuelven.

La entrada de Hurtado en el tribunal que presidirá el juicio de la 'caja B' se produce después de que la Sala de lo Penal aceptara la recusación de otro magistrado, Juan Pablo González, por su vinculación con el PP. Tras la marcha de González, Hurtado ha ocupado su puesto al corresponderle por turno.

Así, el tribunal que dictará sentencia tras la vista oral sobre los también conocidos como 'papeles de Bárcenas' estará compuesto por la presidenta de la Sección Segunda, María José Rodríguez Duplá, y los magistrados Ángel Hurtado y María Riera.

Mientras que Hurtado ha entrado en lugar de Juan Pablo González, Riera sustituye a José Ricardo de Prada, que es el magistrado contra el que Bárcenas presentó el incidente de recusación, un intento baldío puesto que el magistrado ya no se encuentra en la Audiencia Nacional al formar parte del tribunal internacional de La Haya que revisará la sentencia contra el criminal de guerra serbobosnio Radovan Karadzic.

NO VIO PROBADO QUE EL PP CONOCIERA LOS HECHOS

En su voto particular de la sentencia de la primera época de actividades de Gürtel, Ángel Hurtado, que también era presidente de ese tribunal, entendía que el PP no tendría que ser condenado al pago de una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo porque, a su juicio, no ha quedado probado que conociera los hechos delictivos y tuviera un beneficio de los mismos.

Hurtado exponía que las valoraciones formuladas en la sentencia acerca de que se creó un sistema de corrupción institucional entre el grupo de Francisco Correa y el PP son "improcedentes" en tanto que la formación ha estado encartada como partícipe a título lucrativo y, por tanto, "hay que partir de su total ausencia de participación en los hechos delictivos y su desconocimiento de los mismos".

También criticaba a los que fueron sus compañeros en el tribunal de la primera época de la Gürtel, Julio de Diego y José Ricardo de Prada, ya que de algo que ha sido colateral al enjuiciamiento, como la necesidad de acreditar la existencia de una contabilidad extraoficial llevada a cabo por Luis Bárcenas para probar un delito de apropiación indebida, o el puntual lucro que pudo haber con ocasión de unas elecciones municipales, han introducido en la sentencia pasajes donde colocan al PP y al Grupo de Correa en una estructura de colaboración estable.