El juez y expolicía que devuelve la esperanza a las víctimas de los 377 asesinatos de ETA sin resolver

Ismael Moreno lleva 25 años como juez en la Audiencia Nacional y este jueves ha abierto una nueva vía a la esperanza de los familiares de los 377 asesinatos de ETA que siguen sin resolver. Moreno ha decidido reabrir la investigación de un atentado perpetrado por ETA en 1989 en Gipúzcoa en el que murieron un guardia civil y su pareja.

Moreno pide a Policía y Guardia Civil que informen sobre los posibles autores, a instancias de la Fiscalía y de la acusación particular ejercida por la hermana de la mujer que resultó asesinada. Los cuerpos de seguridad del estado son un sector que Moreno conoce de primera mano, ya que fue inspector de policía durante nueve años, de 1974 a 1983.





El juez de los casos complicados

La petición de reapertura partió de la Fundación Villacisneros, que el año pasado pidió la investigación de cuatro casos sin resolver. Su presidente, Íñigo Gómez-Pineda, ha explicado que esta decisión judicial es un aliento para los familiares de la víctimas, cuando prácticamente un 40% de los asesinatos de ETA "han quedado impunes".

La decisión del juez Moreno supone un cambio de criterio en la Audiencia Nacional, una institución de la que es el juez más veterano. Los casos complicados son lo suyo. A sus 57 años este expolicía se ha enfrentado a casos relacionados con ETA, terrorismo yihadista, los GAL, las violaciones de derechos humanos en China e incluso Guantánamo.

Entró a la Audiencia junto a Baltasar Garzón en 1988 y es el único de sus coetaneos que sigue en el cargo. No es un juez estrella, pero según algunos medios los que lo concen dicen que es "un tipo duro". Se dio a conocer con el caso Sogecable, que apartó de la carrera judicial a su colega de profesión, el magistrado Gómez de Liaño, aunque también es famoso por "dejar escapar" el caso Noos y devolverselo a los juzgados de Baleares.





La duda de si prescriben

Esta reapertura del caso podría suponer un cambio de tendencia en los casi 400 asesinatos de la banda terrorista ETA que continúan sin resolver a día de hoy. La mayoría fueron cerrados por considerarse prescritos. Las asociaciones de víctimas llevan años pidiendo que se reabran ante la evidencia de nuevas pruebas e intentando que se consideren como crímenes contra la humanidad para evitar que caduquen.

Esta vez la Fiscalía se ha decantado a favor de la reapertura, alegando que es posible porque se desconoce si está prescrito el delito de integración en banda terrorista que se imputaría a los autores. Aunque el plazo de prescripción para los asesinatos es de cinco años, el delito de pertenencia empieza a contar desde que el etarra deja la banda. Es una aproximación novedosa y que podría aplicarse a otros casos.

Si no se sabe quien es el autor, ¿cómo determinar en qué momento dejó la banda? Así, la investigación considera que los delitos de integración y de asesinato que se dan en este atentado "no pueden separarse" porque "forman una conexión natural, intima e indestructible al tener un único proyecto", por lo que ambos estarían vigentes si no se demuestra su prescripción.