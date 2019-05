Un policía jubilado afea a Guardia Civil que actuase el 1-O sin atender a la "forma pacífica" que señaló el TSJC

El tribunal que juzga a los 12 líderes independentistas ha escuchado este jueves a otra decena de votantes en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, entre ellos a un policía jubilado que ha afeado la actuación de la Guardia Civil en un colegio por intervenir sin interlocutar con los concentrados y sin atender a la "forma pacífica" que, según dice, señalaba el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ordenaba impedir la votación.

Nemesio Fuentes, el último testigo que ha comparecido este jueves en el Tribunal Supremo en el juicio por el 'procés' independentista, ha admitido que se "autodesignó" miembro de una mesa electoral en el instituto Quercus de Sant Joan de Vilattorrada (Barcelona) y que todo se estaba desarrollando con normalidad, salvo "problemas informáticos", hasta que llegaron noticias de que la Policía Nacional y la Guardia Civil estaban interviniendo en otros colegios electorales. "Nos llegaron noticias vía 'WhatsApp' de gente ensangrentada", ha apuntado.

Según ha dicho, por temor a que hubiese "heridos" si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado acudían a ese centro, la votación se "interrumpió automáticamente" y los miembros de las mesas pidieron a la gente que se encontraba esperando a introducir su voto en la urna que desalojaran el instituto.

El testigo ha continuado relatando que una vez que los agentes uniformados del Instituto Armado llegaron al centro de votación, comenzaron a abrirse paso hasta llegar a la puerta sin decir "ninguna palabra, absolutamente nada". "La gente empezó a correr porque empezaron a golpear a todo el que había en el exterior del colegio", ha lamentado.

Así pues, una vez que llegaron a la puerta, de cristal transparente, un guardia civil comenzó a golpearla con un mazo para poder acceder al interior, acto que ha sido reprochado por el testigo ya que, a su juicio, no habría "pasado nada" si los agentes hubiesen preguntado, al menos, "cómo se abría": "Si le hubieran dicho que la puerta se abría hacia afuera y no hacia dentro como pensaba, que no estaba cerrada con llave...", ha indicado.

EL AUTO DECÍA QUE "LA GENTE NO PODÍA SER AGREDIDA"

Tras este relato, el fiscal Jaime Moreno le ha preguntado si conocía que el TSJC había "señalado" que el referéndum era ilegal y, por ello, ordenado a la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra cerrar los colegios, Fuentes ha reconocido que sí lo sabía, pero ha hecho hincapié en que dicho auto también decía "que la gente no podía ser agredida, que se tenía que desarrollar (la actuación) de forma pacífica".

"Ninguno dijo, ni preguntó, ni se dirigió a nadie para ver si había alguna solución o entrar de alguna manera" y "no apartaron de buena manera" a las personas que se encontraban en el exterior del centro electoral. En este sentido, ha indicado que la gente sólo "levantó las manos" porque "sabía que no podía hacer nada". Lo que sí ha reconocido son insultos, que no amenazas, a los guardias civiles, provocados por la impotencia de "ver lo que estaba pasando".

Según este testigo, tan sólo hubo un incidente originado por los votantes, que fue el lanzamiento de una silla en el momento que el Instituto Armado consiguió fracturar la puerta, momento en el que un agente cayó al suelo. Sobre este hecho, Fuentes ha dado una versión distinta a la que relataron los agentes que estuvieron presentes en ese colegio, pues a su juicio, este agente no fue derrumbado por el impacto con este objeto, sino que se resbaló al pisar los cristales rotos de la puerta.

Previamente, han comparecido otros 10 votantes del 1-O --todos ellos, al igual que Nemesio Fuentes, propuestos por la defensa del expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el exconsejero Jordi Turull-- que han ofrecido al tribunal relatos similares a los escuchados en días anteriores. Han coincidido en que en los colegios en los que sólo hubo presencia de Mossos d'Esquadra había un ambiente "festivo", de "tranquilidad" como en otras jornadas electorales.

ORGANIZACIÓN PARA EVITAR QUE "ROBARAN" LAS URNAS

Así, han hablado de que los mismos concentrados a las puertas de los distintos colegios acordaron impedir "pacíficamente" la entrada a los Mossos d'Esquadra cuando intentaran clausurar los centros o a los agentes de la Policía Nacional o Guardia Civil para evitar que éstos les "robaran las urnas", tal y como ha señalado la octava testigo de la jornada, Rosa Poch, que votó en la Escuela de Educación Secundaria de Vallbona d'Anoia (Barcelona).

De la decena de colegios que se han mencionado este jueves, la policía autonómica sólo pudo cerrar uno, el situado en el municipio barcelonés de Seva. Hasta allí se desplazaron efectivos del Área Regional de Recursos Operativos (Arros) de los Mossos para requisar las urnas, material electoral y precintar el colegio. Una de la testigos, que estuvo presente en este centro, ha asegurado que esta actuación no provocó ningún incidente violento, sino tan solo "decepción".

Asimismo, los testigos han recalcado, al igual que los que han comparecido en la vista oral los días previos, que el referéndum se "autoorganizó" y que no había ningún responsable en cada uno de los centros. Es más, a preguntas de la abogada del Estado, Rosa María Seoane, sobre quién llevaba las urnas, la mayoría ha contestado que era una persona que no conocían, que llevaba el material en un coche. Uno de los votantes ha dicho que iba "disfrazada", sin concretar más detalles.

En este sentido, algunos de ellos han contado alguna anécdota como que los concentrados pusieron el 'modo avión' de sus teléfono móviles para no interceptar las redes de conexión a Internet de los centros, que estaban teniendo problemas.

También, uno de los votantes ha reconocido que debido a los problemas informáticos, por los que finalmente se instauró el "censo universal, fue a casa de un vecino para introducir en la aplicación del registro de votantes los números de DNI de las personas que ya habían depositado su voto y cuyas identificaciones.