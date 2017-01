¿Por qué es importante contratar a un abogado para un caso de divorcio?

CONTENIDO PATROCINADO

Hemos pasado tanto tiempo con esa persona que ahora, aunque somos conscientes de que el divorcio es la única salida, pensamos que podemos ponernos de acuerdo sin necesidad de meter a abogados de por medio.

Pero recuerda: cada individuo de la relación va a intentar salir lo mejor parado posible. Aunque tengamos muy buena voluntad… todo tiene un límite y es que si vemos que nuestra pareja quiere más de lo que creemos que es justo (por ejemplo, si quiere quedarse la casa por completo, la custodia de los hijos, el coche…), será en estos casos cuando nos arrepentiremos de no habernos puesto en contacto con abogados especialistas en divorcios.

La importancia de contar con un abogado en un divorcio

Confusión: Uno de los principales problemas de este proceso es que es confuso. Incluso aunque los dos miembros de la pareja se hayan puesto de acuerdo, esto no quita que los trámites a realizar no vayan a ser complicados. Puede que muchas veces estemos firmando por firmar, sin saber lo que verdaderamente esto entraña. Por esto, deberíamos de tener a nuestro lado a un abogado, aunque solo fuera para que nos pudiera explicar aquello que no entendemos.

Asesoramiento con objetividad: Estamos en un momento muy delicado a nivel emocional y es por ello por lo que seguro que no pensamos con claridad. Puede que queramos acabar con el proceso ahora mismo, de cualquier manera y que ni tan siquiera estemos pensando en el futuro. El abogado te puede asesorar para indicarte cuales son los mejores caminos posibles y de esta manera que tomes tú la opción más adecuada.

En estos momentos podemos pasar por muchos estados al mismo tiempo: tristeza, rabia, depresión, superación, libertad… y tomar una decisión en esas condiciones es mucho más complejo de lo que te puedes llegar a pensar.

Te ayudarán a considerar todos los puntos de vista: El abogado se especializa en la materia que se está tratando, es posible que te pueda dar orientación o perspectivas que no sabías ni que estaban sobre la mesa. Piensa que el abogado se ha enfrentado a toda una gran cantidad de situaciones como la tuya, incluso hasta más complicadas, por lo que siempre sabrá que hacer en cada caso, cuáles son las opciones que se te presentan y cómo conseguir la mejor resolución.

Precios económicos: No es cierto que contratar a un abogado es algo que siempre tenga que ser caro ni mucho menos. Como existe una demanda tan elevada, podemos encontrar servicios profesionales, de calidad, por mucho menos de lo que te puedas llegar a creer.

Por todas estas razones, aunque tan solo sea por si acaso, deberíamos de contratar a un abogado y dejarnos de líos.