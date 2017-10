La fundación Gates contra la brecha de género y la atleta Switzer, premios derechos humanos de la Abogacía 2017

La Fundación Bill y Melinda Gates - por su lucha contra la brecha de género- la atleta Kathrine Switzer y la periodista nigeriana Chika Oduah han sido galardonados con los Premios Derechos Humanos de la Abogacía 2017, que concede el Consejo General de la Abogacía Española a través de la Fundación Abogacía y que este año estaban dedicados, como convocatoria extraordinaria, a la igualdad de género.

El Premio "Nacho de la Mata", creado en 2012 para reconocer la labor de personas o instituciones en favor de la infancia más desfavorecida ha recaído en Albert Parés, activista por los derechos de los inmigrantes y especialmente de los menores no acompañados.

HACIA LA IGUALDAD POR LAS ESTADÍSTICAS

En su XIX Edición, el Jurado de los Premios Derechos Humanos ha concedido el premio en la categoría de Instituciones a la Fundación Bill y Melinda Gates, que destinó 71,3 millones de euros para acabar con la brecha de género en las estadísticas.

Solo un tercio de los países tiene organismos que recopilan cifras desagregadas por género, lo que dificulta los avances hacia la igualdad, ya que los datos son la primera herramienta para resolver un problema.Cuántas mujeres y niñas se ocupan en trabajos no remunerados y el trabajo doméstico, cuántas sufren violencia de género, cuál es el número de las que tienen activos son algunos de los datos que permanecen ocultos.

Las mujeres y las niñas son también invisibles en las estadísticas de la mayoría de los países en desarrollo, una realidad que dificulta aún más el avance hacia la igualdad.

Además de esta iniciativa, la Fundación Bill y Melinda Gates lleva a cabo proyectos para el desarrollo de la mujer en los países más desfavorecidos, a través de programas agrícolas con perspectiva de género, políticas de planificación familiar y apoyo a la maternidad, entre otras acciones.

UNA FOTO ICÓNICA POR LA IGUALDAD EN EL DEPORTE

En la categoría de Personas, el Premio Derechos Humanos de la Abogacía Española ha recaído en Kathrine Switzer, maratoniana en una época en la que las mujeres aún estaban consideradas demasiado débiles o frágiles como para competir en igualdad con los hombres, fue la primera mujer en colgarse un dorsal en el maratón de Boston de 1967.

Lo hizo en secreto, utilizando sus iniciales (K. V. Switzer) para ocultar su verdadera identidad, y adelantándose cinco años al reconocimiento oficial de la maratón de Boston para con las mujeres. La foto intentando ser apartada por la fuerza de la competición es un icono de la igualdad en el deporte.

Switzer, que ahora es comentarista de televisión, ha escrito varios libros y apadrina eventos deportivos, preside la Fundación sin fines de lucro, 261 Fearless, dedicada a que cientos de mujeres se unan a través de la creación de clubes de corredoras, oportunidades de educación, plataformas de comunicación y eventos deportivos.

LA LUCHA CONTRA BOKO HARAM

Además, el jurado de los premios de la Abogacía ha distinguido en la categoría de Medios de Comunicación a la periodista nigeriana, que ha recorrido las zonas del país africano controladas por Boko Haram para conocer el verdadero alcance de sus secuestros y amenazas a las niñas de la región, y denuncia con su trabajo el machismo de la sociedad de su país.

Oduah, licenciada en Periodismo y Antropología, regresó a Nigeria tras haber salido de allí a los dos años, cuando sus padres emigraron a Estados Unidos, y lo hizo para informar al mundo sobre las miserias pero también la vitalidad de Nigeria. Es una de las pocas reporteras que han recorrido el estado de Borno, al noreste de Nigeria, donde se esconde la guerrilla.

Sus reportajes han sido publicados por 'The New York Times', 'The Atlantic' o 'Al Jazeera'. Visita distintas ciudades para hablar sobre la situación de la mujer en Nigeria, marcada por un ancestral machismo, las leyes de los islamistas que la condenan a una vida de esclavitud y la captación de jóvenes para ser explotadas sexualmente en Occidente.

UN ABOGADO COMPROMETIDO CON LA INFANCIA INMIGRANTE

Albert Parés, Premio "Nacho de la Mata" en 2017, es un abogado social defensor de los derechos de la infancia y en especial de los menores no acompañados migrantes y creador de la Asociación Noves Vies para velar por la defensa y promoción de los derechos humanos.

Desde esta entidad sin ánimo de lucro tratan de mejorar la situación de los menores inmigrantes no acompañados, que tras cumplir la mayoría de edad se ven abandonados y excluidos por la administración. La Asociación fue galardonada con el Premio Solidaridad 2015 otorgado por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña.

LOS XIX PREMIOS DE LA ABOGACÍA

En esta edición se han presentado 76 candidaturas, 30 en la categoría de personas, 27 en la de instituciones y 16 en la de medios de comunicación y 3 al Premio "Nacho de la Mata". La ceremonia de entrega de galardones de los XIX Premios Derechos Humanos de la Abogacía, tendrá lugar el 14 de diciembre en Madrid, en el transcurso de la Conferencia Anual de la Abogacía.

El Jurado estuvo compuesto, entre otros por Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía; Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo; Carmen Sánchez-Cortés, secretaria de Estado de Justicia; Francisco Fernández-Marugán, Defensor del Pueblo y de Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores.