Unos 200 funcionarios se manifiestan frente a la Audiencia Nacional para reclamar a Catalá equiparación salarial

Unos doscientos funcionarios se han concentrado este mediodía frente a la sede de la Audiencia Nacional en el marco de un calendario de movilizaciones anunciado ayer por los sindicatos del sector, para reivindicar la mejora de las condiciones laborales y equiparación salarial con las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de Justicia.

'Catalá, convoca ya o lo vas a lamentar' y 'No hay dinero, ministro embustero', han sido algunas de las consignas que han cantado los funcionarios para reclamar al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que reabra la mesa de negociación y atienda las reivindicaciones que ayer anunciaron los responsables de Justicia de los sindicatos de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSFI), el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), UGT y CC.OO.

En declaraciones a los medios, el presidente del Sector Nacional de Justicia de CSIF, Francisco Lama, ha asegurado que trabajan a diario con medios precarios y que los funcionarios dependientes del Ministerio necesitan "de una vez por todas" que se actualice su complemento retributivo ante diferencias salariales de hasta 500 euros con los que ejercen su función en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares, Murcia, Ceuta y Melilla.

Por su parte, la responsable de Justicia de STAJ, Emilia Rubio, ha añadido que además de las retribuciones salariales buscan una mejora de las condiciones laborales dado que la Administración está "abandonada" y que los funcionarios están "muy cansados" de suplir las carencias de medios con su "esfuerzo especial".

"Dicen que crean juzgados nuevos para violencia de género y cláusula suelo y no es verdad, solamente han adjudicado las materias a juzgados ya colapsados, entonces están desbordados y todo a cambio de nada. La Audiencia Nacional es un ejemplo de ello porque aquí se hacen guardias que llevan años y años sin modificarse y se tiene que poner fin a eso: hay que hacer planes de actuación porque lo no puede seguirse haciendo es lo que hace este equipo Ministerial, que es venderse ante los medios", ha dicho.

Los representantes sindicales han insistido en que el Ministerio ni tan siquiera se ha molestado en retomar las negociaciones y añaden que sobre la mesa está también el estudio de planes específicos para los juzgados de violencia de la mujer, el incremento de plantilla o para cubrir puestos de trabajo en las ofertas de empleo público, ha asegurado el secretario general del sector de Administración de Justicia de Comisiones Obreras, Luis Calero.

"HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS"

Además se ha reafirmado en que si no se atiende este reclamo planteado desde hace seis meses continuarán "hasta las últimas consecuencias", no descartando convocar una jornada de huelga general al igual que las asociaciones de jueces y fiscales. "Desde luego el Ministerio de Justicia no lo debe estar haciendo bien cuando todos los operadores jurídicos le están plantando cara y le están diciendo que por el camino de la imposición no se va a ningún sitio", ha expuesto Calero.

Victoria Carrero, responsable del sector de Justicia en UGT, ha reprochado a Catalá que llegó como una persona "dialogante" al Ministerio pero la realidad es que, a día de hoy, la Administración vulnera "una y otra vez" la negociación colectiva, regulada en el Estatuto Básico del Empleado Público, "y no hace más que darle patadas".

En los últimos meses, ha dicho, la situación se ha recrudecido ante la ausencia de diálogo en la reforma del Registro Civil y con la presentación de 50 enmiendas a la Proposición de Ley para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.