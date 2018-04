El fiscal dice que la existencia de la trama rusa 'Tambovskaya' es tan evidente como que en España se come jamón

El fiscal Anticorrupción Juan Carrau ha asegurado este lunes durante el juicio contra 18 miembros de la mafia rusa 'Tambovskaya' que, tal y como apuntó un testigo durante la vista oral, la existencia de este entramado "es algo tan evidente como que en España se come jamón" y ha añadido que es una realidad defendida por la policía y por las autoridades judiciales españolas, europeas y rusas.

Durante la exposición de las conclusiones finales, el representante del Ministerio Público ha dicho que no tiene dudas de la existencia de esta "organización criminal" que reconocen incluso los miembros de la misma, entre ellos el líder Gennadios Petrov, fugado de la Justicia.

De este último ha asegurado que, prueba de su situación de dominio dentro de la trama, es que se referían a él como 'ladrón de ley' (en ruso 'vor v zakone') e incluso hace referencia a una conversación telefónica que obra en el sumario de la causa mantenida entre Petrov y el también cabecilla Alexander Malishev, bromeando sobre quien era el verdadero líder de esta red dedicada a blanquear grandes sumas de dinero provenientes de la comisión de asesinatos, palizas por encargo, contrabando o tráfico de drogas.

El fiscal ha asegurado durante la primera parte de su intervención que la prueba más fehaciente de la existencia real de esta red son los lazos personales y económicos que les une a todos ellos y al respecto ha dicho que basta ver las fotografías compartidas o los contactos telefónicos para constatar que su papel en la mafia no es el de un "espectador ajeno que ve como la policía persigue a unos criminales".

También ha hecho mención a las acusaciones de blanqueo que recaen sobre ellos y ha dicho que Petrov, contra el que ejercen acusación, defendió en sede judicial que no tenía ninguna empresa ni propiedad fuera de España porque no tenía bienes declarados a su nombre en su país de origen. Por ello ha añadido que no queda acreditado que su fortuna tenga un origen legal y que creó entramados 'off shore' para esconder su fortuna.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL DEDICADA AL BLANQUEO

Concretamente se ha referido a la sociedad 'Vopter' (que recoge las siglas de Petrov al revés), constituida con otros acusados de la trama y domiciliada en Suiza desde su creación en 1998. Un año después, según el relato de los hechos que incluyen los fiscales en su escrito provisional, se aprobó una ampliación de capital de cerca de un millón de euros. "Debe quedarse probada que hay una organización criminal y que han estado trayendo dinero mediante unos cauces opacos", ha dicho el representante del Ministerio Público.

En relación a Jurij Salikov, para el que piden tres años de cárcel y multa de 3.800.000 euros, el fiscal asegura que el argumento que este mantuvo en su declaración como investigado de que solo conocía a Petrov de pasear al perro porque eran vecinos en Mallorca, "da una pista" de que para él era importante mantener la apariencia de que no le conocía ya que, la versión contraria le perjudicaba.

El Ministerio Público le sitúa como uno de los socios que participó en la ampliación de capital de 46 millones de euros de la empresa vinculada a Petrov Ikstessav Investments aportando 11 millones de euros.