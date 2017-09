La mujer que facilitó a sus hijos el viaje a Siria admite los hechos pero muestra su arrepentimiento y evita la cárcel

Rhimou Ben Youseff, la mujer marroquí residente en Badalona (Barcelona) que ha sido juzgada este martes en la Audiencia Nacional por facilitar en marzo de 2015 el viaje a Siria de dos de sus hijos menores de edad para unirse a las filas del Estado Islámico, ha admitido los hechos, pero ha mostrado su arrepentimiento y ha rechazado la violencia.

Por ello, tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, la fiscal Dolores Delgado ha pedido para Youseff una pena de dos años de prisión --frente a los siete que pedía inicialmente--, de modo que, al no tener antecedentes, evitará ir a prisión.

Juzgada por colaboración con organización terrorista, la acusada ha reconocido que su hijo mayor, Yassin Atanji, murió en Siria combatiendo en las filas del Estado Islámico y que otros dos hijos menores de edad, gemelos, iniciaron entonces un proceso de radicalización en la ideología yihadista que culminó con su integración en el Estado Islámico y su determinación de desplazarse a Siria. Ambos fueron juzgados y condenados por el Juzgado Central de Menores en diciembre de 2016.

IDEAS TERGIVERSADAS DEL ISLAM

Rhimou Ben Youseff ha confirmado todos estos hechos y ha explicado que sus hijos gemelos se radicalizaron cuando fueron a Marruecos en 2014 a "aprender el Corán", ya que "fueron captados" por un hombre que les inculcó unas "ideas tergiversadas del Islam".

Según la investigada, ella no quería que sus hijos se marchasen a Siria, pero que no sabe cómo dijo que sí y aceptó que lo hicieran, dando su consentimiento para que viajaran. Pero ha remarcado que entonces desconocía los fines de la organización terrorista y que no había oído hablar de ella hasta que su hijo mayor falleció.

Youseff ha reiterado en varias ocasiones ante las preguntas de la fiscal Dolores Delgado que está "en contra de la violencia y de la barbarie en todas sus formas" y que el Islam es una religión que "predica la paz". "La gente que mata inocentes son criminales, no musulmanes; no tiene nada que ver con el Islam. Esta gente ha secuestrado el Islam, son asesinos", ha dicho.

QUE INFORMEN A LAS AUTORIDADES

Por eso, a la pregunta de qué le diría a las madres de otros adolescentes que pueden estar sufriendo un proceso de radicalización, la acusada ha indicado que lo que les diría sería que informen a las autoridades para evitar que lo puedan hacer porque "la violencia no lleva a ningún camino".

Preguntada por su abogado por los atentados en Cataluña del pasado agosto, Youseff ha respondido que han dejado "gran dolor" en su corazón y que son un acto de "barbarie". De hecho, ha asegurado que fue "la primera" en ir a la manifestación en contra de los ataques y ha insistido en que "el Islam no incita a matar a personas inocentes".

En declaraciones a los medios de comunicación al terminar el juicio, el abogado de la acusada ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado con la Fiscalía por el que su defendida va a poder evitar la cárcel, ya que "ha mostrado en todo momento su colaboración y su arrepentimiento". Según ha explicado, tanto ella como el resto de sus hijos se han "reinsertado" y "hacen vida normal", por lo que considera que "no tendría sentido su ingreso en prisión".