Una exmigueliana sostiene que Miguel Rosendo le describió como "verdadero amor" los abusos que sufrió siendo aún menor

La joven, una de las denunciantes en esta causa conocida como de los 'Miguelianos', ha manifestado que conoció a Rosendo con ocho años de edad y que permaneció con él hasta que se escapó de la denominada 'Casa Madre' con 26. Los tocamientos, según su relato, se iniciaron a sus nueve años en la consulta que el líder de la Orden tenía en el Calvario, en Vigo, a donde la llevó su madre.

Toda la familia de A. se involucró con Rosendo. Ella era, junto con Marta Paz, un 'bastón' del líder. Sus dos hermanas mayores estaban también dentro de la Orden: una de ellas es M.L.S. nuera de Rosendo, la otra es una de las acusadas en esta causa, I.L.S.

A. ha relatado que sufrió vejaciones y abusos por parte de Rosendo de manera "continua" y que no tenía "libertad" para salir de la 'Casa Madre' del municipio pontevedrés de Oia. Ha concretado esos abusos en "masturbaciones", "felaciones" y "penetración" que comenzaron siendo ella menor de edad. "A lo largo de tantos años he sufrido de todo con él", ha afirmado. Además, ha asegurado que tuvo que participar durante años en orgías y "ruedas" con Rosendo y el resto de las chicas.

"Me resistía pero no llegué a decirle que no, era una resistencia de fuerza para que supiera que eso no me agradaba", ha sostenido. Asimismo, la mujer ha explicado que Rosendo no le "permitía" hablar con ningún hombre y que muchas noches dormía con él y con Marta Paz, la otra 'bastón'.

De este modo, A. ha revivido en la sala, tras un biombo y a escasos metros de Rosendo, diferentes episodios que llegaban a repetirse "dos veces a la semana". A su vez, ha asegurado que el líder de los 'Miguelianos' la convenció de que tenía que hacerse "religiosa" y que ella "pensaba" que, así, "los abusos iban a acabar". Sin embargo, ha declarado, "empeoraron".

UNA VIDA "CONDUCIDA"

La testigo se ha referido a Rosendo como su "padre", su "mejor amigo". "Yo le contaba todo, por eso ha conducido mi vida como ha querido", ha destacado para añadir más tarde, a preguntas de la Fiscalía, que no denunció antes porque "no quería que este hombre", que ya la "había matado hasta los 26 años" tuviera "más protagonismo" en su vida.

"Siempre se proclamó como un ser elegido por Dios", ha señalado A. sobre el líder de los 'Miguelianos'. En su declaración, se ha referido a que Rosendo les reprochaba que los "demonios" las "acechaban" y que él iba a "traerles la luz" y a "guiarlas por el buen camino". "Miguel era lo más cerca que podíamos estar de Dios", ha aseverado.

A. ha sostenido que "nunca" le habló a sus padres de los "abusos sexuales" que ha "sufrido" y que ha "intentado" tener relación con ellos aunque, ha contado, "al principio no me apoyaron". "Quiero tener una vida, ser normal", ha sostenido la joven sobre su situación actual. Este jueves se celebrará la décima sesión del juicio en Pontevedra.