Un juez autoriza una exhumación para que una vecina de Alcalá de Guadaira (Sevilla) pueda demostrar que está viva

El abogado de esta mujer, Fernando Osuna, ha informado a Europa Press de que fue en el año 2010 cuando se produjo el fallecimiento por una insuficiencia respiratoria de la mujer que está enterrada en el cementerio malagueño, momento en el que la pareja de la misma, por razones que se desconocen, aseguró que la fallecida se llamaba Juana Escudero, como la vecina de Alcalá.

"Su nombre no era ese, y no sabemos el motivo por el que su pareja dio el nombre de mi patrocinada" en este caso "de supuesta usurpación de identidad", ha explicado Osuna, que ha indicado que, durante varios años, su cliente no ha podido realizar distintas gestiones de ámbito administrativo al constar como fallecida, lo que le ha supuesto "un verdadero trastorno".

Al hilo de ello, el letrado ha informado de que ha entregado tanto en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra como en el Juzgado de Instrucción número 2 de Málaga un acta notarial y una fe de vida, indicando que, una vez de practique la exhumación, prevista para las 9,30 horas de este jueves, se realizará una prueba de ADN a los restos que tiene por objeto demostrar que su cliente está viva y que esos restos, por tanto, no le pertenecen.

"El objetivo es demostrar que no está muerta para que no se produzca esta confusión que le ha provocado tantos trastornos", como por ejemplo al acudir al médico, donde constaba como fallecida, ha sentenciado el abogado Fernando Osuna.