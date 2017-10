El exgerente del polideportivo de Ibi acepta dos años de cárcel tras ser grabado ocultando billetes en sus pantalones

El abogado del que fuera gerente del polideportivo de Ibi entre 2008 y 2011 ha indicado que hace una semana ingresaron los 130.000 euros malversados por su defendido para, posteriormente, llegar a la conformidad con la Fiscalía y el Ayuntamiento, que ejerce la acusación particular.

Inicialmente, el ministerio fiscal solicitaba una pena de ocho años de prisión por los delitos de falsedad documental y malversación, pero el acusado se ha declarado culpable en la Audiencia de Alicante y ha aceptado una pena de dos años de cárcel. Al no constarle antecedentes y haber devuelto el dinero malversado la defensa ha solicitado el no ingreso en prisión, algo a lo que no se oponen ni el Ayuntamiento ni Fiscalía, según ha indicado Moreno.

No obstante, el letrado ha precisado que la decisión final de imponer o no prisión es del juez, que ha de dictar sentencia de conformidad y valorar si el procesado debe o no cumplir la pena aceptada en el acuerdo, en el que se contempla la atenuante de reparación del daño al haber pagado lo que se llevó, "y en estos delitos nadie paga nunca", según ha valorado el abogado.

Antonio José L. B. estaba acusado de malversación de fondos y falsedad documental a raíz de que el Consistorio ibense detectara en 2011 que faltaba la recaudación del polideportivo de los dos años anteriores y comprobara que había facturas impagadas y talones sin ingresar en las cuentas de esta instalación, además de otras irregularidades, por lo que denunció esta situación en el juzgado.

En el curso de la investigación, y con la debida autorización judicial, el Ayuntamiento instaló una cámara oculta en el despacho del gerente, en la que se le podía ver escondiendo fajos de billetes de la caja fuerte de las instalaciones deportivas.

OPERACIÓN 'MAORÍ'

Posteriormente, en abril de 2012, la Guardia Civil le detuvo en el marco de la operación 'Maorí', acusado de desviar caudales públicos a varias cuentas bancarias en países extranjeros a su nombre, así como de falsear documentos derivados de la gestión del polideportivo municipal, según informó entonces el instituto armado.

La Benemérita inició la investigación en noviembre de 2011 a raíz de la grabación en la que se veía al ex gerente del polideportivo cogiendo billetes de la caja fuerte. Así, los agentes constataron que desde mediados del año 2010 no había ingresos procedentes del cobro de las tasas por las diferentes actividades que realizan los usuarios del citado complejo deportivo, y cuya suma podría ascender a más de 100.000 euros.

Igualmente, la Guardia Civil detectó que varias obras menores que debían acometerse en el recinto habían sido pagadas sin llegar a realizarse, del mismo modo que figuraba la compra de material deportivo que nunca había llegado a las instalaciones, por un valor cercano a los 50.000 euros, según las mismas fuentes.

Además, los agentes investigaron numerosos ingresos en efectivo realizados en cuentas bancarias de las que el era titular, que posteriormente habían sido cambiados en divisas o transferidos a entidades de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Chipre, Inglaterra, Uruguay o Suiza, en las que, según indicó la Guardia Civil, habría tratado de ocultar el dinero desviado de los fondos públicos municipales.