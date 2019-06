Dos exempleados del Zoo de Madrid reconocen un fraude de 100.000 euros y uno afirma que no es "ningún ladrón"

Juan José E. y Diego F. se han sentado hoy en el banquillo de los acusados por un delito de estafa. Se enfrenta a una petición fiscal de tres años de cárcel. Parques Reunidos ejerce la acusación particular en el juicio.

La Fiscalía de Madrid solicita tres años de prisión para dos empleados del Zoo de Madrid por un delito de estafa que habrían cometido en abril de 2014 en la venta de entradas. Según las ecuaciones, la estafa ascendió a 209.800 euros.

En el banquillo de los acusados se sentará el próximo lunes Juan José Encinar del Moral y Diego Fernández Fernández, a quienes se pide que indemnicen con 209.800 euros a la empresa Zoos Ibéricos S.A.

Al inicio de la vista, una de las defensas ha tratado de impugnar la prueba sobre el volcado de los discos duros que contenían la clonación que les permitió duplicar una de las taquillas. El fraude se realizó a través de "una taquilla fantasma" que no estaba abierta al público pero sí recaudaba.

El abogado defensor ha esgrimido ante el tribunal que se rompió la cadena de custodia, algo de lo que se ha puesto el fiscal y la abogada de la acusación particular. Ésta última ha manifestado que el volcado se realizó en presencia de los peritos de la consultora KPMG y ante un notario.

En su declaración, uno de los acusados ha reconocido un fraude de 103.225 euros cometido entre el 12 de abril y mayo de 2014 y ha negado la cantidad que le imputan las acusaciones.

"No soy ningún ladrón. Yo guardé ese dinero", ha asegurado a preguntas del fiscal, a quien ha explicado que iba metiendo el dinero en efectivo en una saca después de que se canjeara en un datáfono en una taquilla fantasma.

"Yo no cogí ni un euro al Zoo. Me arrepiento. Pido perdón a la empresa. Cuando salió, lo llevé todo a un despacho de abogados", ha relatado. Su compañero también ha admitido el fraude.

HECHOS JUZGADOS

Según el escrito del fiscal, los acusados trabajaban como empleados en el Zoo de Madrid. El primero era el encargado de controlar el buen funcionamiento de las instalaciones y de las taquillas mientras que el segundo supervisaba los servicios de limpieza y de acceso a las instalaciones.

Entre ambos urdieron un plan para hacerse con la recaudación de una de las taquillas. Así, el 11 de abril de 2014 Diego F. descargó un programa de clonación de discos duros lo que le permitió duplicar el disco duro de la taquilla número 2.

Además, según la acusación, manipuló la impresora para que los códigos de barras salieran desplazados y se pudieran leer. La labor de E. consistía en ir un día más tarde al ordenador de la taquilla, instalar el disco duro clonado (lo que dejaba sin efecto el disco duro original) y volver a cerrar el ordenador.

Todos los días, y durante mes y medio, desconectaban el cable de datos que iba a la placa base ordenador y dejaban conectado el disco clonado durante toda la jornada laboral. A finalizar el día volvían a colocar todo en su posición inicial.

Lo que lograban con estos cambios era que el disco duro auténtico no recopilara datos sobre la recaudación, es decir, daba la impresión de que dicha taquilla no estuviera abierta al público ya que era el disco duplicado el que computaba la venta de entradas. Pero, dado que no estaba conectado al sistema informático, la empresa desconocía los datos de la recaudación.

Por esta misma razón en todos los cobros realizados con tarjeta en dicha taquilla se prescindía del datáfono integrado, porque estaba conectado por cable al sistema informático, y utilizaban el inalámbrico ya que a través de éste no se lleva a cabo ningún volcado automático de la operación de cobro al sistema, "de modo que las operaciones de venta permanecían ajenas al sistema informático del zoo".