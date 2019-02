El exconcejal de Pravia (Asturias) condenado a 3 años de prisión por homicidio imprudente

El juez del Juzgado de lo Penal Número de 2 de Avilés ha considerado probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que Diego Cuervo "conducía bajo los efectos del alcohol y realizó una conducción temeraria invadiendo el carril contrario, provocando la muerte de otro conductor en el accidente".

La sentencia ha rechazado los argumentos de la defensa, que había pedido anular las pruebas de alcoholemia realizadas por defecto de forma. "Con el testimonio de los guardias Civiles y las explicaciones dadas sobre el salto en el número de tickets, queda probado que las pruebas de alcoholemia fueron correctas y legales", ha dictado la sentencia.

La defensa también había argumentado como atenuante para rebajar la pena de prisión que el acusado había consignado en el juzgado 2.800 euros para hacer frente a la responsabilidad civil. El juez en la sentencia no lo ha considerado como atenuante, ya que ha considerado que esa cifra sólo supone un 1% del total de la indemnización.

La defensa ha anunciado que recurrirá esta sentencia ante la Audiencia Provincial, aunque la acusación particular no cree que tenga mucho recorrido. "La sentencia está muy bien argumentada por el juez, y creo que no tendrá mucho recorrido, pero están en su derecho", ha señalado Javier Moure.

La Fiscalía y la acusación particular habían solicitado una pena de cuatro años de prisión y seis años de retirada de carné. "Al final el juez dentro del delito de homicidio imprudente con conducción temeraria, tiene un recorrido entre los dos años y medio y los cuatro, y al final es una decisión personal del juez dejarlo en tres años", ha añadido el abogado de la acusación particular.

Con esta sentencia el ex concejal de Pravia deberá ingresar en prisión para cumplir la pena, aunque el recurso ante la Audiencia Provincial hará que se retrase este ingreso hasta que el ente provincial se pronuncie con una nueva sentencia, ya que ni Fiscalía ni acusación particular van a pedir el ingreso provisional en el Centro Penitenciaro.

Los hechos ocurrieron cuando Diego Cuervo asistió a una boda en Salinas el 22 de junio del 2017, y tras llegar en autobús a Pravia en torno a las tres de la mañana del 23 de junio, se dirigió al Ayuntamiento de Pravia para recoger su vehículo para dirigirse a su casa en un trayecto de tres kilómetros.

En ese trayecto según corroboraron los guardias civiles en el juicio oral rozó su vehículo con una barrera de quitamiedos a los 800 metros de emprender su marcha, y a los dos kilómetros de salir invadió el carril contrario 1,10 metros en una curva chocando frontalmente contra otro vehículo cuyo conductor falleció en el acto.

Diego Cuervo señaló en el juicio que el accidente se había producido porque "estaba cansado de estar todo el día de boda, y me dormí". El condenado negó rotundamente que el accidente se produjera debido al consumo de bebidas alcohólicas. "Bebí lo normal en una boda, un vermouth, vino en la comida y una copa, después aguas y refrescos, no entiendo como pude dar esa tasa, y estaba perfectamente para coger el coche", zanjó en el juicio.