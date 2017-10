El abogado del descuartizador de Majadonda recurrirá el veredicto al TSJM

Tras la lectura del veredicto, García Montes ha criticado algunas de las motivaciones y valoraciones esgrimidas por unanimidad por los nueve miembros del jurado, que han declarado a su defendido, Bruno H. V., es culpable de haber matado a su tía Liria y a su inquilina Adriana y de haberse deshecho de sus cuerpos utilizando una máquina picadora encontrado en un sótano de la que casa que habitaba en Majadahonda.

En primer lugar, el letrado ha visto "contradicciones" en los argumentos del jurado sobre la geolocalización del móvil y el propio viaje que el procesado hizo a Barcelona días después de matar a Adriana con el objetivo, tal y como ha acreditado hoy el jurado, de posicionar allí el teléfono para despistar así al hermano y a los agentes.

A su juicio, tampoco ha quedado demostrado el delito de tenencia ilícita de armas sobre la disponibilidad del uso de las personas que le encontraron en su casa.

Pero "lo más fuerte", según ha indicado García Montes, ha sido la cuestión clave de la eximente por enfermedad mental, que los nueve miembros del jurado consideran que no existe ni parcial ni totalmente.

"Ellos indican que ninguno de los médicos declaró en el juicio que hubiera eximente completa, cuando fueron todos. No es que no haya ningún problema de valoración de la prueba, sino que dicen todo lo contrario, y eso es tocable", ha precisado.

Respecto a la eximente incompleta, el abogado de Bruno ha señalado que durante el juicio "todos salvo un médico lo certificaron" y por eso ha criticado que el jurado no haya determinado su existencia. "Vienen a decir que una esquizofrenia es como una depresión por un dolor de muelas. Creo que han estado en otro juicio. Y lo que digo con profundo respeto a los jurados. Esto es cuestionable y tiene que ser anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a través del oportuno recurso", ha adelantado.

En la misma línea, el responsable de la Defensa se ha mostrado "sorprendido" con este veredicto teniendo en cuenta que el doctor Alfredo Calcedo, el psiquiatra que trató al procesado, afirmara que su enfermedad "anula absolutamente su voluntad".

"Pero ellos dicen que la esquizofrenia tiene muchos síntomas, pero que eso no quiere decir que todos los pacientes la tenga. Eso es rigurosamente surrealista. Y que no tenía trastornos, cuando aquí dijeron los dos forenses que tenía la capacidad intelectual anulada y que la esquizofrenia es permanente", ha apuntado.

Marcos García Montes ha destacado que lleva 42 años en la profesión y que ha llevado varios casos similares a éste, por lo que considera que aunque como abogado "ha hecho todo" lo que está en su mano, como ciudadano cree que Bruno "tiene que estar en un psiquiátrico o un psiquiátrico penitenciario salvo que haya una medicación seria". "Es mi responsabilidad y la de los jurados que este hombre salga de la cárcel dentro de unos años con un atenuante simple. Un persona con esquizofrenia como Noelia de Mingo son personas que son enfermos", ha zanjado.

El abogado ha explicado que con este veredicto ha tenido que concretar una pena de 10 años por cada uno de los dos delitos de homicidio con atenuante simple por enfermedad mental porque, al no haberse acreditado eximente, no ha podido rebajar más la solicitud de pena. Por último, ha comentado a los medios que ha transmitido el veredicto a su defendido pero que éste "no sabe nada de nada" de lo que le ha dicho.

"MI HIJO TIENE QUE ESTAR EN UN PSIQUIÁTRICO"

En la lectura del veredicto también ha estado presente Yolanda Vega, la madre del procesado, que ha manifestado a los periodistas a la salida de la Audiencia Provincial que se ha tomado "mal" la resolución del jurado porque su hijo "está enfermo y debería estar en un psiquiátrico, y no en la cárcel".

A continuación, ha arremetido contra el padre de Bruno, al que acusó de "habérselo llevado secuestrado" cuando éste tenía tres años y que tardó en recuperarlo 13 más, acudiendo a programas como 'Quién sabe dónde' y mandando cartas hasta a la Casa Real. "Yo no me siento culpable porque hice todo lo que pude. Él llevó una infancia malísima y yo no le dejé de buscar en ningún momento", ha asegurado.

De hecho, la madre del procesado ha aseverado que mientras su exmarido "no se hizo cargo" de Bruno cuando comenzó a ser ingresado en el psiquiátrico por su enfermedad ella intentó llevárselo a Galicia, donde reside.

"Hablé con la psiquiatra pero le daban de alta antes. Su padre siempre ponía excusas y nunca se preocupó de él. Me llamaba a mí para ver lo que tenía que hacer. Dijo muchas cosas que no son verdad durante el juicio", ha señalado.

Por otro lado, Eduardo Gioiosa, el hermano de la víctima argentina, se ha mostrado "satisfecho" con el veredicto y ha agradecido a la Guardia Civil, a los magistrados, a los jurados populares, a su abogado y a los medios de comunicación su trabajo durante las más de tres semanas que ha durado este juicio.