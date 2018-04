La defensa de Rodríguez (Podemos) pide al TS que archive la causa por desórdenes porque son hechos de hace 12 años

La defensa del diputado de Podemos Alberto Rodríguez ha presentado este miércoles un escrito al magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela coincidiendo con la declaración de su cliente como investigado por un delito de desórden público en el que pide el archivo de la causa por prescripción, ya que los hechos imputados se remontan a hace 12 años.

Rodríguez ha comparecido durante apenas un cuarto de hora y ha defendido su inocencia ante el magistrado, ya que según su versión él no cometió ningún delito y se limitó a defender a su hermano. Se le investiga por un presunto de delito de desorden público relacionado con un altercado de policías locales que tuvo lugar en la madrugada del 25 de diciembre de 2006 en La Laguna (Tenerife).

"Yo estoy aquí voluntariamente, podría no haber venido a declarar", ha insistido el diputado morado a las puertas del Supremo. "Es una pena que tenga que estar aquí doce años después de que que ocurrieran los hechos -ha indicado-. No estoy aquí por falsificar máster, no estoy aquí por robar dinero público, estoy aquí por defender los derechos civiles de mi hermano ante una agresión".

Ha añadido que con todo el trabajo que tiene el Tribunal Supremo hoy en día "con los cientos de casos de corrupción" que tiene abiertos, es una pena que este órgano tenga que meterse con un caso que debería haber sido juzgado por un juzgado ordinario hace ya tiempo".

En opinión de Rodríguez esta circunstancia evidencia el estado de la Justicia y que en un Juzgado ordinario no se haya resuelto este asunto en doce años "y que de repente esté aquí y se filtre a toda la prensa" puede tener que ver con que él sea diputado de Podemos.

En el auto por el que acordó abrir esta causa el pasado mes de septiembre la Sala Segunda del alto tribunal se declaraba competente para investigar si el diputado participó en los hechos dada su condición de aforado.

En ese momento se nombró instructor de la causa al magistrado Julián Sánchez Melgar, actual fiscal general del Estado, y que ahora ha sido sustituido por Luciano Varela, han informado fuentes del Tribunal Supremo.

Según recogía el auto de apertura de procedimiento, en la madrugada del día de Navidad de 2006, tras una identificación realizada en un control de la Policía local de La Laguna en un dispositivo contra el consumo de drogas, hubo un "hostigamiento" de Rodríguez y otro acusado hacia los policías.Los acusados "increparon a las personas que allí se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas, provocando que arrojaran botellas, vasos y otros objetos", ocasionando desperfectos en un vehículo.

En 2014, el Juzgado de lo Penal número 3 de Santa Cruz de Tenerife dictó una sentencia de conformidad respecto a dos acusado, dejando pendiente la celebración del juicio contra otras dos personas que no alcanzaron ningún acuerdo al conocerse que uno de ellos, Alberto Rodríguez, había sido elegido diputado. Tras la elección, se mandó testimonio al Tribunal Supremo para el enjuiciamiento del aforado.

El procedimiento del resto de los investigados pendientes de juzgar continúa en el Juzgado de Santa Cruz de Tenerife, que fue el que remitió testimonio del caso al Supremo.