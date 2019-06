La defensa de Forcadell censura que se la acusa "por ser quien es" y "no por lo que ha hecho"

Olga Arderiu, abogada de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, ha censurado este miércoles que la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox acusan a su cliente "por ser quien es" y "no por lo que ha hecho", y les ha reprochado la "diferencia de trato" que, en su opinión, ha recibido de las acusaciones con respecto al resto de miembros de la Mesa, que han sido sacados de este procedimiento y sólo se les imputa un delito de desobediencia.

En su alegato final ante el tribunal que juzga el 'procés', Arderiu ha afeado también a la Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox que acusen a Forcadell de un delito de rebelión y lo "intenten justificar" con "situaciones inventadas" en sus respectivos escritos de conclusiones, las cuales se basan en declaraciones de testigos que, según ha asegurada, ya han sido desmentidas en la vista oral.

Pese a la celebración del juicio, ha continuado la letrada, las acusaciones mantienen la versión que habían dado sobre Forcadell en sus escritos provisionales. Así, ha puesto como ejemplo la concentración en la Consejería de Exteriores el 20 de septiembre de 2017, en la que un testigo afirmó que la expresidenta había pasado en un coche oficial y había alentado a los manifestantes.

O su presencia en la protesta frente a la Consejería de Economía, el mismo día, en la que la secretaria judicial que tuvo que salir por la azotea declaró ante el tribunal que oyó una voz de mujer dirigirse a los ciudadanos y que creyó distinguir la voz de Forcadell; o que la expresidenta hizo llamamientos a votar en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Según Arderiu, ninguna de estas situaciones es "en absoluto verdad" y a pesar de ello "se sigue mintiendo".

NO PARTICIPÓ EN NINGUNA REUNIÓN

De igual modo, la letrada ha explicado a los magistrado que por mucho que su defendida aparezca en documentos como la hoja de ruta independentista o en la agenda Moleskine incautada al ex número dos de Oriol Junqueras, "no participó en ninguna reunión" del Govern de Carles Puigdemont y que aunque el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero la citara para el encuentro con Carles Puigdemont, Junqueras y otros mandos policiales el 28 de septiembre, ella "ni fue convocada ni tuvo conocimiento de la reunión hasta el juicio".

"No nos valen conjeturas e invenciones. No participaó en la toma de decisión de convocar el referéndum, tampoco en reuniones con las fuerzas de seguridad. La Fiscalía saca punta al comentario del mayor Trapero de que querían que estuviese Forcadell en la reunión", ha remarcado.

La abogada ha manifestado que la prueba de que se acusa a Forcadell "por ser quien es" y "no por hechos concretos" es que en la legislatura anterior a su presidencia también se presentaron y admitieron en el Parlament iniciativas de grupos parlamentarios sobre la independencia de Cataluña y ninguna de ellas fue suspendida por el Tribunal Constitucional, lo cual achaca a que entonces no había una mayoría de diputados para aprobarlas.

Es cuando se conformó esa mayoría, ha apuntado, cuando "se empieza a criminalizar a la Mesa del Parlament", lo cual, ha añadido, esto le lleva a concluir que "todo responde a una estrategia política", y en este punto ha mencionado al expresidente del tribunal de garantías Francisco Pérez de los Cobos, hermano del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que ejerció de coordinador del dispositivo policial del 1-O.

"SE DESTROZA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD"

Arderiu ha afeado al fiscal Fidel Cadena que en su informe final hablara de que la tramitación de todas las iniciativas que permitió la Mesa, por ejemplo, las llamadas leyes de desconexión, supuso una "violencia normativa", lo cual "ni siquiera aparece en el Código Penal". A su juicio, "si se fuerzan los principios legales, se destroza el principio de legalidad". "El Constitucional ha declarado inconstitucionales multitud de resoluciones de otros parlamentos o gobiernos autonómicos sin que en esos casos se hablara de violencia normativa", ha recordado.

En este sentido, y como ya dijeron testigos que llevó la defensa de Forcadell al juicio, la abogada ha indicado que los requerimientos que el Tribunal Constitucional envió a la Mesa del Parlament advirtiendo de determinadas iniciativas conllevan una "censura" del debate y "limita" la libertad de expresión.

Según Arderiu, el Constitucional pedía a los miembros de la Mesa que "hicieran algo fuera de sus competencias", pues mantiene que este órgano no puede rechazar las iniciativas que les presentan los grupos políticos. Así, ha recalcado que "no se puede confundir Parlament con Carme Forcadell", pues ésta "no es responsable de la actividad de los grupos parlamentarios" y afirmar lo contrario es "desconocer cómo funciona el poder legislativo".

Tras toda esta exposición y pedir su libre absolución, y como ya han hecho otras defensas, Arderiu ha solicitado al tribunal la libertad provisional de su clienta tras "446 días en prisión" en lo que los magistrados deliveran la sentencia. Ha argumentado que Forcadell "ha colaborado en todo momento y existen medios menos gravosos" que la cárcel.