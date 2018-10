La defensa de Cuixart pide suspender la instrucción hasta que reciba la causa íntegra

El recurso, recogido por Europa Press, sostiene que se está produciendo una "vulneración del derecho de defensa y a un juicio justo" porque la defensa de Cuixart aún no ha podido acceder a la causa completa.

Asegura que ha tenido problemas para acceder virtualmente al procedimiento, como dificultades para acceder a la 'nube virtual' creada por los abogados, carpetas vacías de contenido, falta de documentación y tener que descargarse archivos muy pesados.

Por eso, considera que el Supremo debe trasladar íntegramente la causa a la defensa de Cuixart "antes de poder dar inicio al cómputo del plazo de instrucción".

Esta situación ya se dio en julio, cuando los abogados del presidente de Òmnium alegaron que no se les había dado copia de buena parte de la causa, por lo que lamentan que "los problemas se han vuelto a repetir en este trámite", ha explicado la entidad en un comunicado.

Cuixart ha afirmado que es una instrucción "sesgada, claramente incriminatoria y donde se vulneran los derechos de defensa y a un procedimiento justo".

NULIDAD DEL AUTO DE CONCLUSIÓN

Su defensa también ha pedido la nulidad del auto de conclusión del sumario del 9 de julio, porque cree que se han infringido normas esenciales del procedimiento, "generando indefensión" a Cuixart.

Alega que la interlocutoria de procesamiento del 21 de marzo "no es firme" porque aún debe resolverse un recurso de forma presentado por los exconsellers Toni Comín y Meritxell Serret, de manera que, mientras no se resuelva este recurso, no se puede dictar la interlocutoria de conclusión del sumario, según la defensa de Cuixart.

Los abogados afirman que se debería anular por la "denegación de diligencias de investigación" que ha solicitado Cuixart, lo que consideran que les está privando del derecho al recurso.

Además, alertan de que el juez instructor no ha contestado algunas de las peticiones de las defensas, como la solicitud de diligencias de investigación.

Asimismo, los abogados de Cuixart defienden que se debe revocar el auto de conclusión "ante la necesidad, utilidad y pertinencia de la práctica de nuevas diligencias de investigación" que ya se han solicitado.