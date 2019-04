Tribunales

Una pericial revela que ninguno de los contratados en Divalterra como alta dirección ejercía funciones directivas

Un informe pericial que consta en el sumario del caso Alquería, que investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, revela que ninguno de los siete altos directivos en la empresa pública Divalterra --antigua Imelsa-- por cuyas contrataciones están investigados el expresidente de la corporación provincial Jorge Rodríguez y otros seis ex altos cargos, ejercía funciones directivas en materia de contratación ni rectoras, no tenían capacidad de representación ante otras administraciones y no existía un incremento ni en la evolución de la cifra de negocio ni en los presupuestos que avalara esa contratación.