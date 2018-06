La consejera de Justicia pide el traslado de los presos soberanistas y ve en Sánchez una "ventana de oportunidades"

En declaraciones a los medios de comunicación tras escenificar su llegada a la Consejería y protagonizar un traspaso de cartera de la mano del anterior consejero, Carles Mundó, ha celebrado: "Este cambio en el Gobierno de España seguramente nos permitirá sentarnos de nuevo a rehacer lo que se rompió en un momento determinado".

"Seguro que encontraremos interlocutores dispuestos a reanudar conversaciones que hemos tenido pendientes", ha confiado la consejera de Justicia, que tomó posesión del cargo el pasado sábado y que ha tendido la mano a que se den encuentros y espacios de diálogo para avanzar.

Preguntada por si pedirá el traslado de los presos soberanistas de Madrid a cárceles catalanas al nuevo ministro de Justicia, Capella ha dicho que esta cuestión no debería figurar en el listado de cuestiones a hablar porque es una "anomalía" que no se ajusta al derecho, ha criticado.

A su juicio, el ministro de Justicia "debería tenerlo muy presente por que es una cuestión de derecho y legislación vigente", ha enfatizado la nueva consellera, que ha sido contundente al afirmar que no se ajusta a los principios del derecho que los políticos soberanistas estén a más de 600 kilómetros de su casa.

Capella ha reiterado su defensa de que estos políticos no tendrían que estar privados de libertad, y vuelta a preguntar por si pedirá el traslado, ha respondido: "No sé si es algo que tengamos que reclamar, la buena fe se presume, no es una cuestión que deba estar en la mesa".

"VERDAD DE PEROGRULLO"

"Es una verdad de Perogrullo", ha insistido la consejera, que ha considerado que el Código Penal es la última ratio, y no debería haberse aplicado nunca, porque ni uno de los hechos era susceptible de tener encaje en el código vigente.

"Deberían haberlo aparcado. La situación vivida debería haberse vehiculado desde el diálogo y las soluciones políticas", ha insistido.