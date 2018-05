La abogada de tres consagradas 'miguelianas' cuestiona que el fiscal atribuya delitos que niegan las presuntas víctimas

La abogada que defiende a tres de las consagradas de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel investigadas en la causa conocida como de los 'Miguelianos', ha considerado "absurdo" que el fiscal acuse al líder de este grupo, Miguel Rosendo, de delitos que algunas de las supuestas víctimas han negado.

En concreto, en declaraciones a Europa Press, la letrada ha mantenido que las cinco personas a las que el fiscal considera víctimas de sendos delitos de coacciones por parte de Rosendo declararon en la fase de instrucción "que no les ha hecho nada", por lo que se ha preguntado "por qué pide" que se le condene por este delito.

Además, ha remarcado que toda la causa se basa únicamente en testificales, y no cuenta "con fotos ni vídeos". "No hay nada que contradiga las palabras de estas personas. ¿Qué pasa, hay palabras de primera y de segunda?", ha cuestionado, añadiendo que "no hay prueba médica que diga que están anulados mentalmente".

Sobre los 12 delitos contra la integridad moral, ha sostenido que "vuelve a incluirse como víctima a gente que dice que no le ha pasado nada"; y en lo referido a los delitos sexuales, ha comentado que "parte de las conductas son imposibles, por ubicaciones o por personas que no están allí, y otras estarían prescritas". Por ello, ha criticado que el fiscal "se empeñe en ponerlas".

Asimismo, la letrada ha aludido directamente a dos de los acusados, Esteban R.M. y Dolores E.L., que el fiscal ve culpables de asociación ilícita aunque considera que también fueron víctimas de Miguel Rosendo, y ha apuntado que esta "dualidad es complicada de entender" y que el fiscal tendrá que acreditar que se les puede aplicar ciertas eximentes o atenuantes.

En el mismo marco, sobre Dolores E.L. ha criticado que en sus primeras comparecencias en instrucción "declaró en un sentido y luego cambió" su versión. Así, ha destacado que tiene "valor jurídico" el hecho de que "primero apoyó a Rosendo y de repente cambió", tras lo que "en el juicio dirá lo que crea oportuno".

DELITOS ECONÓMICOS

En lo relativo a los delitos económicos --la instrucción se sigue también por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales--, la abogada ha considerado de "relevancia" que el fiscal no acuse a ningún procesado por esto, puesto que en su momento se habló de "cientos de miles de euros" y en el auto de procesamiento se impusieron fianzas por un total de casi 2,5 millones.

En este sentido, ha remarcado que durante la instrucción un informe de la Agencia Tributaria "decía que no" había tales delitos, por lo que fue "un empeño absurdo" mantenerlo en el procesamiento. "Se hizo tan enorme y no lo pone", ha censurado, insistiendo en que también con ello se "ha hecho mucho daño en estos años " a los exmiembros de la Orden.

REPERCUSIÓN EN SUS VIDAS

Por todo esto, la abogada ha manifestado que el escrito no lo comparte y además entiende que "hay cosas que no encajan en los hechos, ni siquiera jurídicamente", por lo que ve "difícil" que el fiscal pueda "desarrollar ciertas cosas". En todo caso, ha sostenido que las defensas tienen mucha "prueba abrumadora para combatir todo esto".

De igual manera, tras insistir en que los miembros de la Orden actuaban "en libertad, de forma voluntaria y sin estar anulados", ha vuelto a criticar que la instrucción estuvo "parada" y se ha "extendido mucho en el tiempo", mientras Miguel Rosendo lleva en prisión provisional casi tres años y medio. "No está justificado", ha remachado.

Así, ha subrayado que esta causa ha afectado "moralmente" a sus clientas porque son consagradas a Dios y se las vincula a ciertos actos, como relaciones sexuales. "Para ellas es muy duro, muy fuerte, porque no han quebrantado su voto de castidad", y entretanto, la Iglesia también "les ha dado la espalda". Además, ha manifestado que es "ofensivo ver que las llamaban de todo".

De hecho, ha señalado que en los últimos meses exmiembros de la Orden han salido ante los medios de comunicación porque están "condenados por la calle" y la información que ha trascendido les "afecta a la vida normal". "En nuestro caso, el silencio fue contraproducente, nos había perjudicado", ha concluido.

ABOGADA DE LA ACUSACIÓN

Por su parte, la abogada de la acusación particular, Ana Reguera, quien en próximos días presentará su escrito de calificación, ha descartado entrar a analizar el escrito del fiscal --cómo está hecho ni su calificación--, si bien ha trasladado a Europa Press que respeta su contenido.

Así las cosas, lo único que ha manifestado es que tanto la Fiscalía como la acusación particular van "de la mano", pero cada uno mantendrá "su calificación". El pasado mes de febrero, la letrada pidió la apertura de juicio oral únicamente contra el líder del grupo, así como contra su mujer y sus dos hijos.

PETICIÓN DE FISCALÍA

El fiscal de la causa de los 'Miguelianos' ha pedido una pena por un total de 66 años de prisión para el líder de la Orden por un delito de asociación ilícita, 12 contra la integridad moral, cinco de coacciones, y delitos contra la libertad sexual --uno de agresión sexual continuado y dos de abuso sexual continuado--.

En el escrito, mantiene que Rosendo fundó la asociación "con el ánimo de dominar y manipular a sus miembros para someterlos a su voluntad, por el uso de violencia o intimidación mediante técnicas de adoctrinamiento basadas en la persuasión coercitiva, bajo la excusa de la religión que profesaban, y así satisfacer tanto sus deseos sexuales como ejecutar actos de beneficio personal o lucrativo".

Para tales fines, entiende que contó con la colaboración de Ivana Lima, superiora de las consagradas; Iria Quiñones, consagrada; Esteban R. M., padre general de los consagrados; José Carlos A.M., consagrado; Belén E.F., vocal de la junta directiva; y Dolores E.L., fiscal de la orden. Por ello, ha pedido que cada uno de ellos sea condenado a dos años de prisión por asociación ilícita.