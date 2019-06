El conductor acusado de intentar matar a un peatón en Outes (A Coruña) creía que se le "habían tirado encima del capó"

El conductor acusado de intentar matar al hombre que mantuvo una relación con su exmujer atropellándolo en el ayuntamiento coruñés de Outes ha asegurado que fue un accidente y que no le dio tiempo a apartar porque ya vio al peatón "directamente encima del capó".

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha celebrado este lunes el juicio contra este hombre que se enfrenta a una pena de prisión de ocho años por un delito de homicidio en grado de tentativa.

Además, el Ministerio Fiscal también reclama la prohibición de comunicarse por cualquier medio o aproximarse a la víctima a una distancia inferior a 500 metros de cualquier lugar donde resida o se encuentre durante un periodo de 18 años, así como el pago de una indemnización de 24.671 euros.

"Yo pensé que se me habían tirado encima del capó del coche", ha declarado el acusado, que asegura que no vio al hombre y que cuando lo vio "intentó frenar" el vehículo. "Yo cuando vi había un bulto encima de mi capó", señala el hombre, que dice que iba conduciendo "lento", a una velocidad de unos 20 kilómetros por hora.

El procesado, que huyó del lugar de los hechos y se entregó más tarde a la Guardia Civil, ha indicado que no supo que la víctima era la entonces pareja de su exmujer hasta que llegó al cuartel.

AMENAZAS

Por su parte, la víctima ha asegurado que el procesado lo llegó a amenazar de muerte con anterioridad al suceso. "Recibí mensajes con contenido amenazante", ha declarado ante el tribunal que juzga estos hechos.

Asimismo, este hombre ha relato como ocurrió todo: "Me quede fuera de la casa de mi vecina, vi las luces de un coche y como giraba hacia la izquierda. A continuación vi como el coche me vino y me quedé inconsciente", ha declarado.

HECHOS

Según relata en su escrito el Ministerio Público, los hechos se remontan al mes de febrero de 2015, cuando el acusado conducía por el lugar de San Cosme y "observó la presencia" de la víctima, por lo que, "con el ánimo de atentar contra su vida", dirigió el vehículo hacia él para golpearlo, alcanzándolo, pese a que la víctima corrió para salir de la trayectoria del coche. Después, el conductor abandonó el lugar y los vecinos atendieron al herido.

"A consecuencia del golpe, la víctima sufrió heridas consistentes en múltiples fracturas que requirieron además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico quirúrgico y un tratamiento médico continuado y tardaron en curar 129 días, de los cuales 11 fueron de hospitalización", ha explicado la Fiscalía.