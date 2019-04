Los mossos cerraron el colegio electoral en el que votaba Junqueras, según una testigo

Mayte Aymerich, alcaldesa de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), municipio en el que tiene su domicilio el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, ha destacado este jueves que éste no pudo votar en su colegio electoral habitual porque los Mossos d'Esquadra impidieron que se celebrara del referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017.

Así lo ha manifestado en el juicio por el 'procés' independentista que se está celebrando en el Tribunal Supremo, donde ha comparecido como testigo, a propuesta de la defensa de Junqueras. La alcaldesa ha apuntado que la jornada se desarrolló con normalidad: "sin heridos" ni "violencia", en un "ambiente festivo", pues incluso los propios vecinos organizaron "comidas populares y algún taller".

Asimismo, ha subrayado que los Mossos acudieron el día anterior al referéndum a los centros de votación para "asegurarse" de que no había ni papeletas ni urnas y que el mismo día 1 de octubre intentaron requisar material e impedir la votación. "En ocasiones lo consiguieron y en otras no", ha indicado.

El centro electoral en el que debía votar Junqueras sí que fue cerrado por la policía autonómica, por lo que tuvo que acudir a otro cercano, ha recordado Aymerich tanto a preguntas del abogado Andreu Van den Eynde como a las del fiscal Jaime Moreno. No obstante, la abogada del Estado, Rosa María Seoane, ha intentado desmentir este hecho y le ha preguntado "si no es cierto que Junqueras no pudo votar porque las puertas estaban selladas", a lo que la testigo ha precisado que eso ocurrió en otro colegio.

JUNQUERAS LLAMÓ A LA "CALMA Y SERENIDAD"

Aymerich ha subrayado que una vez que el que fuera 'número dos' del expresident Carles Puigdemont y exalcalde de este mismo municipio catalán --que se enfrenta a 25 años de prisión por rebelión y malversación de caudales públicos-- pudo votar, volvió a su colegio electoral y se dirigió a los vecinos para pedir "calma, serenidad" y expresar que a través de esa actitud se mostraría los "valores democráticos". También señaló que "estaba convencido de que la gente encontraría la manera de defender la democracia".

La testigo ha querido continuar exponiendo que Junqueras manifestaba que "la única manera" de conseguir la independencia era por la "vía democrática, dialogada y pacífica", pero el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha interrumpido el interrogatorio para pedir al letrado Andreu Van den Eynde que "centre el interrogatorio" y evite "ir por los derroteros políticos".

Previamente han declarado ante el tribunal cuatro personas que fueron miembros del patronato del Diplocat, del que han dicho que formaban parte representantes de todo tipo de entidades e instituciones públicas y privadas y de distintas vertientes ideológicas, por lo que han desvinculado la participación de este organismo en el proceso independentista en Cataluña.

Los testigos, todos ellos propuestos por Van den Eynde, que también defiende al exconseller Raül Romeva, han explicado que el patronato se reunía una vez al año, normalmente a finales, y que en ese encuentro se había un balance de las actividades realizadas en los últimos 12 meses y se exponía un programa de actividades para el siguiente periodo, aunque han reconocido que se trataba de una presentación "muy genérica".

Uno de los testigos ha sido Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde de Barcelona, quien ha explicado que el Diplocat se dedicaba a "tareas de diplomacia pública, promoción cultural, social y económica de Cataluña" y que no le consta que desde este organismo, participado en un 90 por ciento por la Generalitat, se pagara a visitantes internacionales para tareas de observación del referéndum ilegal del 1 de octubre.

"DIPLOCAT ERA UNA ENTIDAD NEUTRAL"

"La percepción del Ayuntamiento de Barcelona es que todas las actividades que desarrolló el Diplocat formaban parte de sus actividades habituales. Formaban parte de la autonomía de gestión, pero nunca nos llegó ninguna información que indicara que había desvíos" a actividades ilícitas, ha manifestado Pisarello, coincidiendo así con otros testigos, que han asegurado que otros años también se habían programado visitas de este tipo en Cataluña.

"Diplocat era una entidad neutral. No sólo se trataba la posición sociopolítica del momento, sino también otras cuestiones, como la forma en que íbamos a salir de la crisis, las reformas laborales...", ha indicado Daniel García, quien hasta 2016 formó parte del patronato al ser miembro de la Ejecutiva de UGT en Cataluña.

"¿Servía para internacionalizar el 'procés'?", ha preguntado Van den Eynde, a lo que el testigo ha respondido que no, ya que su objetivo era "internacionalizar las instituciones de Cataluña, pero no sólo se hablaba del proceso soberanista", sino también de cuestiones sociales, culturales o económicas.