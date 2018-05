El juez alba dice que el "único" beneficiado presentando un documento "manipulado" es el presidente de la UD Las Palmas

Alba tendrá que ir a juicio como presunto autor de los delitos de prevaricación judicial (por presuntamente dictar una resolución manifiestamente injusta a sabiendas), cohecho (soborno), falsedad, revelación de secretos y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, en el marco de un procedimiento abierto relacionado con la entrevista privada que el juez mantuvo en marzo de 2016 con el empresario Miguel Ángel Ramírez, en la que supuestamente conspiró para perjudicar profesionalmente a la magistrada Victoria Rosell cuando era candidata al Congreso por Podemos.

Así, según la investigación, Alba prometió a Ramírez un supuesto trato de favor en un proceso penal contra éste, a cambio de que facilitara datos para actuar contra Rosell. Por ello, el Ministerio Fiscal, en su escrito de calificaciones provisionales, solicitará para el juez 10 años de cárcel y 29 de inhabilitación.

Además, en la causa también está personada Victoria Rosell en calidad de víctima, y como acusación particular su pareja sentimental, el periodista Carlos Sosa y el partido político Podemos, éstos dos últimos en condición de acciones populares. Estas tres acusaciones interesan penas más severas que el Ministerio Público.

Por todo ello, para Alba lo que "se ha hecho es intentar favorecer a Miguel Ángel Ramírez", apuntando que si se atiende a "un razonamiento lógico", el "único beneficiado con presentar un documento manipulado para hacer pensar que el juez intentaba hacerle un favor procesal a Miguel Ángel Ramírez, el único beneficiado ha sido el propio Miguel Ángel Ramírez".

En este sentido, matizó que "no" es que crea que se trata de una conspiración de jueces contra él; "ni lo he dicho ni lo he sugerido", apuntilló en declaraciones a la cadena Ser recogidas por Europa Press.

Para el magistrado Salvador Alba todo este procedimiento tienen una relación "clarísima" con el que Ramírez tiene abierto por supuesto fraude con la Seguridad Social y que podría quedar 'en nada', ya que recordó que el empresario "intentó una nulidad de ese procedimiento" con la "grabación que se aporta y esa nulidad fue desestimada tanto por el juzgado de Instrucción como por la Audiencia Provincial".

Sin embargo, agregó, que sí que consiguió desglosar del procedimiento lo que el juez había investigado, que si bien apuntó que "no" puede decir qué es, sí que aseguró que "eran datos sumamente relevantes para ampliar la imputación del empresario". "Por lo tanto, creo que, sin duda, se busca esa vinculación procesal y puede tener algún tipo de incidencia", apostilló.

"FRANCAMENTE DISPARATADO"

En cuanto a que el procedimiento sobre presunto fraude a la Seguridad Social por parte de Ramírez se encuentre en los Juzgados de Instrucción Número 8, cuya titular es Victoria Rosell, consideró a título personal, con una opinión "no como magistrado pero sí como jurista", "es francamente disparatado".

"Poner al frente de la instrucción de la causa por delito fiscal a Victoria Rosell, cuando ha quedado demostrado que Carlos Sosa --pareja de Rosell-- negociaba, ha negociado y creo que incluso puede seguir haciéndolo con Miguel Ángel Ramírez, en concreto, un contrato de alquiler de licencia de radio por un valor aproximado de 300.000 euros, pues entiendo que es francamente disparatado", apuntilló.

A ello, agregó, que el que la "misma magistrada haya propuesto a Miguel Ángel Ramírez como testigo de una supuesta prevaricación" del propio Alba, "enturbia y mancha aún más ese procedimiento".

Finalmente, expuso que en la grabación que dice Miguel Ángel Ramírez que hizo en su despacho, "hay datos que afectan lógicamente a muchos otros magistrados". De todos modos, agregó, que él ha insistido en eso en el procedimiento pero lamentó que "han mirado para otro lado, tanto la Fiscalía como la propia instructora", aún así consideró que "se debería investigar una serie de temas que aparecen en ese procedimiento, que la gente desconoce, pero que conocerán cuando se celebre el juicio".