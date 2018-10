"Me gustaría pedir perdón a mi familia. La única cosa que puedo hacer es pedir perdón. No puedo cambiar las cosas. Yo no he elegido funcionar de esta manera", ha señalado.

Nogueira ha insistido en que a lo largo del juicio no atenderá a las preguntas de las tres acusaciones y sólo contestará a las demandas de su abogada.