Un juez archiva la causa contra el alcalde de Callús (Barcelona) por desobediencia el 1-O

El juzgado abrió diligencias contra él a raíz de una denuncia presentada por él mismo ante los Mossos d'Esquadra contra la actuación de la Guardia Civil en el municipio, en la que ponía de manifiesto que estaba al frente de la sentada realizada por 50 personas ante la entrada del colegio Joventut.

Al recibir esta denuncia que constataba que el propio alcalde estaba al frente del grupo que hacía una sentada para supuestamente impedir la entrada de la policía, el juzgado acordó investigarle por un presunto delito de desobediencia.

Al citarle el 5 de febrero para tomarle declaración, Badia se acogió a su derecho a no declarar, y ahora el juzgado decide tener en cuenta el criterio de la Fiscalía, que no formula acusación, y archivar la causa contra él "al no existir prueba incriminatoria".

En su auto, el juzgado recoge que la Fiscalía constató que existían "versiones contradictorias" entre el alcalde y la Guardia Civil, y que había un cúmulo de dudas acerca de lo realmente sucedido, según el texto.

En varios vídeos colgados en Youtube de la jornada del 1-O en el colegio Joventut puede verse cómo irrumpen los antidisturbios en el centro y uno de ellos tira al suelo al alcalde con un escudo.